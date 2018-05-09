استهلاك الشوكولاتة عند أعلى مستوى تاريخي

عندما ربطت الشركات المتعددة الجنسيات، في السبعينيات والثمانينيات، الاستدامة بنجاح الأعمال لأول مرة، كان الهاجس الرئيسي هو حساسية الضعف، وليس المنفعة الغيرية.

وألحقت ضغوط المستهلكين، والمقاطعة السياسية، والدعاوى القضائية المكلفة الضرر بالشركات، وساعدت السياسات البيئية على حماية الشركات من الدعاية السيئة وحماية المساهمين من خسائر مؤلمة.

اليوم، لم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة قائمة على الخوف. بدلاً من ذلك، ينظر إلى الاستدامة ببساطة باعتبارها ضرورة للمستقبل. ينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات التي تعتمد على الزراعة - مثل تجارة الشوكولاتة.

مع استهلاك الشوكولاتة بالقرب من أعلى المستويات التاريخية، يجب على شركاتها، مثل تلك التي أعمل بها، أن تستمتع بنجاحنا. لكننا نواجه تحدياً يلوح في الأفق. ما لم نتمكن من المساعدة في إنتاج محصول كاكاو أكثر استدامة، قد يحتاج العالم يوما ما إلى إيجاد علاج جديد مفضل.

تزدهر أشجار الكاكاو في مجموعة صغيرة من البلدان على طول خط الاستواء، حيث المناخ دافئ ورطب. فقط دولتان - كوت ديفوار وغانا - تنتجان الغالبية العظمى من الشوكولاتة التي يأكلها الأميركيون. يعتبر الكاكاو في غرب إفريقيا جزءًا مهمًا من نكهة الشوكولاتة الفريدة، ولكن في هذه المنطقة، تتزايد أشجار الكاكاو وتصبح أقل إنتاجية.

في الماضي، عندما واجه مزارعو الكاكاو القلة في المحاصيل، كانوا ببساطة يزيلون الغابات ويبدأون من جديد. لكن هذا النهج اليوم غير مقبول بيئياً واجتماعياً.

الحل الوحيد المستدام هو استبدال مزارع الكاكاو القديمة بأشجار جديدة. ولسوء الحظ، يؤدي النمو السكاني والتمدن والحقوق الضعيفة للأراضي إلى زيادة الطلب على الأراضي، وبالتالي تقويض قدرة العديد من المزارعين على الاستثمار في ممتلكاتهم وإعادة زراعتها. ونتيجة لذلك، فإن إعادة تأهيل المزرعة لا تحدث على نطاق أو خطى الشركات التي تحتاجها، إذا كنا مستعدين لتلبية الطلب بشكل جيد في المستقبل.

نواجه اليوم تحديات كبيرة. لتلبية الطلب العالمي على 7.2 ملايين طن متري من الشوكولاتة سنويًا، تعتمد الشركات متعددة الجنسيات مثل هيرشي على ملايين مزارعي الكاكاو، كل منهم يزرع قطعة أرض صغيرة، غالبًا ما تكون 1-2 هكتار (2.5-5 أفدنة). تصل سلاسل القيمة المعقدة إلى أعماق بعض المناطق النائية في العالم. للحفاظ على الحبيبات القادمة، نحتاج إلى طرق جديدة لمساعدة هؤلاء المزارعين على زراعة الكاكاو بشكل مستدام.

إذا كنا في قطاع الكاكاو نتعامل مع التحدي الحالي بشكل جيد، فيمكننا المساعدة في إيجاد طريق للمضي قدمًا في الحصول على مصادر أكثر استدامة للمنتجات الزراعية الأخرى. هذا هو الدافع وراء شراكة هيرشي الجديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) و شركة الصناعات الغذائية (ECOM)، أكبر مورد للكاكاو في غانا.

في العام الماضي، أطلقنا برنامجًا تجريبيًا صغيرًا لمساعدة صغار المزارعين على زيادة إنتاج الكاكاو، والقضاء على إزالة الغابات بدافع الكاكاو، وتعزيز المرونة. على وجه الخصوص، تم تصميم المبادرة لمواجهة التحديين اللذين يواجههما كل مزارع في غرب أفريقيا: حيازة الأراضي والتمويل.

ووفقاً للجنة الأراضي في غانا، فإن أقل من 2٪ من مزارعي الكاكاو البالغ عددهم 800000 في البلاد لهم حق قانوني في الأرض التي يزرعونها. وبدلاً من ذلك، يحصل المزارعون على الملكية من خلال اتفاقات غير رسمية مع رئيس أو مالك أرض. في الماضي، سمحت هذه الاتفاقات الشفوية للمزارعين بتطهير الغابات والبدء في الزراعة.

ولكن ما إن تتوقف أشجار الكاكاو عن الإنتاج بعد 30 سنة أو نحو ذلك - أو قبل ذلك إذا ما أصابها المرض - يجب على المزارعين الحصول على إذن من مالك الأرض الأصلي لإعادة زرعها. في وقت يزداد فيه الطلب تاريخياً على الأرض، يرفض الرؤساء ومالكو الأراضي بشكل متزايد طلبات المزارعين بإعادة زرعها. وهذا يترك للمزارعين خيارين، لا أحدهما جيد: الغابات البكر الصافية والبدء من جديد أو التخلي عن العمل بالكامل.

وتسعى الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة الصناعات الغذائية لمعالجة هذه المشكلة من خلال القضاء على بعض العقبات لإعادة زرعها. لقد قامت شركة الصناعات الغذائية بإنشاء نموذج تمويل مبتكر يساعد المزارعين على إزالة الشجرة القديمة أو المريضة، وإعادة زرعها مع أنواع هجين مرنة ومثمرة.

كما تزرع أشجار الظل والذرة والموزينات للمساعدة في تنويع الدخل وزيادة الإنتاجية. وتدير شركة الصناعات الغذائية المزارع لمدة ثلاث سنوات، وتعطي حصة من الأرباح إلى المزارعين في حين تعوض تكاليف البدء الأولية.

وفي الوقت نفسه، تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوضع خرائط لأراضي مزارعي الكاكاو وتوثيق حقوقهم العرفية في ذلك. ويقر الرؤساء المحليون الخرائط، مما يحسن أمن حيازة المزارعين. ويجري أيضا تدريب الرؤساء على الوساطة للمساعدة في دعم مطالبات المزارعين بالأرض.

لأن هذه المقاربة تمكنت من معالجة قضية لطالما اعتبرت أنها معقدة للغاية ولا يمكن معالجتها، يمكن أن تصبح نموذجًا للمستقبل. ومع زيادة النمو السكاني للطلب وقلة الأراضي المتاحة للوفاء به، يتعين على الشركات دمج الاستدامة في عملياتها.

ويعني ذلك أن يشمروا عن سواعدهم والمساعدة في التصدي للتحديات المحلية العنيدة، مثل حقوق الأرض، التي تعوق التنمية الاقتصادية والصحة الداخلية طويلة الأجل لسلاسل التوريد الدولية.

* مدير أول للاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار الاجتماعي في شركة هيرشي