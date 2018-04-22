إعادة التفكير في سياسات التعليم

نادراً ما يمر أسبوع دون توقعات بائسة جديدة عن البطالة الجماعية التي تسببها التكنولوجيا. مع تقدم الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الآلية بشكل أسرع مما توقعه مطوروها، فإن الدراسات تشير إلى أن العديد من المهام والمهن التي تستخدم الناس يمكن أن تصبح آلية بالفعل.

تختلف التقديرات حول نسب العمل الآلي على نطاق واسع، من 14 ٪ من جميع الوظائف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما يقرب من 50 ٪ من جميع الوظائف في الولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن معهد ماكينزي العالمي، قد يواجه ما بين 9 و 32٪ من العاملين في الاقتصادات المتقدمة البطالة في العقد المقبل، وفي جميع البلدان، ستكون الوظائف ذات المهارة المنخفضة والتي تتطلب تعليماً غير رسمي أكثر عرضة للتشغيل الآلي، في حين أن الوظائف التي تتطلب التدريب المهني أو التعليم العالي ستكون أقل تهديداً، على الأقل في الوقت الراهن.

وفي كلتا الحالتين، نحن بحاجة ماسة إلى البدء بتزويد العمال بمهارات جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.وتحقيقاً لهذه الغاية، بدأت الشركات الأميركية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والدولة والحكومات المحلية بإعادة التفكير في سياسات التعليم والتدريب.

تتطلب مواجهة تحديات المهارات تحولاً كبيراً في تعلم وتدريب القوة العاملة. يجب أن تضاهي الاستجابة بإنشاء التعليم الثانوي العام قبل قرن من الزمان، أو مع حركة «الكلية للجميع» التي بدأت في الستينيات. ولكن يجب أن تكون أسرع بكثير، وذلك بقيادة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ليست هذه المرة الأولى التي تضطر فيها الولايات المتحدة إلى التكيف مع الاضطرابات الشديدة في سوق العمل. فمنذ أكثر من 150 عامًا، تم إنشاء «قانون موريل» لعام 1862 والذي ينص على «منح الأراضي للكليات» لتعليم الأميركيين في مجالات الزراعة والعلوم والهندسة، والمجالات الأخرى ذات الصلة بالثورة الصناعية.

وبعد الحرب الأهلية، امتد قانون موريل إلى الولايات الكونفدرالية السابقة. تطور هذا النظام تدريجياً إلى أكبر نظام للتعليم ما بعد الثانوي في العالم، والذي يضم أكثر من 100 كلية وجامعة.

يتوقع الاقتصاديون أن التغيير التكنولوجي سيخلق في نهاية المطاف عدداً كبيراً من الوظائف مثل التي يقوم بتدميرها. ولكن ستكون هناك عقبات كبيرة على طول الطريق. وكما هو الحال الآن، فإن الكثير من العمال الأميركيين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإيجاد وظائف جيدة في المستقبل.

على الرغم من أن حوالي ثلث البالغين في الولايات المتحدة يحملون شهادات جامعية مدتها أربع سنوات - وهي أعلى نسبة مسجلة - فإن النسبة المتساوية لا تملك سوى شهادات الدراسة الثانوية.

بالنسبة للموظفين في جميع المستويات التعليمية، فإن تعلم المزيد من المهارات لمواكبة التغيرات المهنية التي تحركها التكنولوجيا لا يتطلب الكثير من الوقت في التعلم مثل الجلوس في فصل دراسي تقليدي، ولكنه يتطلب أشكالًا أكثر مرونة لتدريب الموظفين.

ومن الأمثلة النموذجية لهذا التدريب شركة «سكيلفول»، وهي شركة غير ربحية تدعمها مؤسسة ماركلي، و ميكروسوفت، ولينكدين، وولاية كولورادو. أطلقت الشركة مشروعاً تجريبياً في كولورادو لمساعدة العمال دون شهادات جامعية على تحسين وتسويق مهاراتهم. يركز هذا المشروع على كل من الباحثين عن العمل وأرباب العمل، وعلى المهارات بدلاً من الشهادات.

بالنسبة إلى بيث كوبيرت الرئيس التنفيذي لشركة سكيلفول، يتمثل الهدف في حث أرباب العمل على تقدير المهارات «العالية»، مثل النجارة أو تصميم مواقع الإنترنت، والمهارات «الناعمة» في الاتصال أو القيادة - حتى لو لم تكن هذه المهارات مكتسبة في إطار رسمي - والاعتراف بقدرات الموظفين في التنمية المستقبلية.

يمكن للموظفين الحصول على هذه التقنيات من خلال أشكال جديدة من التدريب مثل برامج الشهادات المستهدفة، ومعسكرات التدريب، والتلمذة الصناعية، ودروس التوظيف.

يستند منهج «سكيلفول» على حقيقة أن أسواق العمل الحقيقية القائمة على المهارات تتطلب التعاون بين العديد من المشاركين. ينبغي أن يكون أرباب العمل والمجموعات الصناعية على اتصال وثيق مع المؤسسات التعليمية لضمان أن التقنيات المتوفرة في السوق يمكنها تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وينبغي على حكومات الدولة والحكومات المحلية بذل المزيد من الجهود للتركيز على المزايا التنافسية والفرص الناشئة في ولاياتها. تظهر إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الموظفين دون شهادة جامعية أقل احتمالاً للمشاركة في أي شكل من أشكال برنامج تدريب القوى العاملة.

وهذا يفسر سبب استخدام شركة سكيلفول للبيانات الصناعية والجغرافية لمساعدة العمال على اكتشاف المهارات التي يمتلكونها بالفعل والتي تلبي احتياجات السوق، إن ضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة عبر الإنترنت سيلعب دوراً حاسماً في تشجيع الموظفين المعرضين للخطر على الاستفادة الكاملة من خيارات التدريب التي يواجهونها.

وعلاوة على ذلك، أطلقت سكيلفول وحاكم كولورادو جون هيكنلوبر برنامجًا مكثفًا لتدريب المدربين المحترفين، الذين سيساعدون الموظفين الأفراد على تحديد المهارات والتدريب الذي يحتاجونه للوظائف التي يريدونها في المستقبل. وقد أنشأ 20 من حكام الولايات، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، «شبكة سكيلفول الحكومية» للتعاون في مجال الابتكارات في تنمية القوى العاملة.

في هذه المرحلة، لا توجد استراتيجيات صحيحة أو خاطئة، ومن المشجع أن نرى أن العديد من الولايات تقوم بتجريب مبادرات مختلفة وتبادل الدروس المستفادة. إنهم يظهرون بذلك أن الفيدرالية التقدمية يمكن أن تعمل حتى في الولايات «الحمراء» (الجمهورية)، وعلى سبيل المثال، أنشأت ولاية نورث كارولينا برنامج مسار لدعم تدريب البالغين ذوي المهارات المنخفضة والشباب غير الملتحقين بالمدارس. وفي ولاية أوهايو، يمكن لخريجي المدارس الثانوية الحصول على شهادة «التأهيل المهني» التي تغطي مهارات في 15 مجالاً.

كما قدمت ولاية مونتانا مؤخرا برنامج التدريب الصناعي. وتقدم مبادرة «نيكست ليفل» لولاية إنديانا المنح لأرباب العمل لتدريب العاملين في المهن «ذوي المهارات المتوسطة» (التي تتطلب أكثر من شهادة الثانوية العامة ولكن أقل من شهادة المنتسب لمدة عامين).

قبل عشرين عامًا، أنشأ حكام 19 ولاية في الغرب الأميركي جامعة الحكام الغربيين لتدريس الكفاءات عند الطلب عبر الإنترنت. واليوم، تم تسجيل ما يقرب من 100.000 طالب، وتقترح حكومة كاليفورنيا أيضًا إنشاء كلية مجتمعية على الإنترنت لخدمة «الموظفين المتعثرين».

ونظراً إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها ملايين الموظفين، فإننا في الواقع لا نملك خيارًا سوى تنفيذ مثل هذه المبادرات. على صانعي السياسات أن يتبعوا قيادة أولئك الذين يقومون بالفعل بتعزيز برامج التعليم وتعليم الكبار لتفادي التخلي عن أي موظف بسبب ازدهار التشغيل الآلي.

ليني مندونكا - الرئيسة السابقة لمجلس رئيس الولايات المتحدة للمستشارين الاقتصاديين، وأستاذة في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومستشارة بارزة في مجموعة روك كريك

لورا تايسون - زميل أقدم في معهد بريسيديو، والمدير السابق لشركة ماكينزي وشركاه.