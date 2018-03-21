على الرغم من ارتفاع تكاليف العلاج في بلدان مثل الولايات المتحدة، حيث أصبحت الديون الطبية أحد الأسباب الرئيسية لحالات الإفلاس الشخصية.

فإن الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الفقيرة ينفقون بالفعل على تكاليف الرعاية الصحية أكثر مما يتقاضونه. ولكن هذه المأساة - التي تؤثر على أكثر الأشخاص تعرضاً للخطر في العالم - يمكن تجنبها في العديد من الحالات. تشير دراسة جديدة نُشرت في فبراير في مجلة الشؤون الصحية إلى وجود خيار آخر: في كثير من الحالات، يمكن منع الفواتير الطبية عن طريق الوقاية، من خلال استخدام اللقاحات على نطاق واسع وبأسعار معقولة.

يعرّف البنك الدولي «الفقر» بأنه دخل للأسرة الذي يقل عن 1.90 دولار في اليوم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تتسبب التكاليف الصحية في انخفاض 100 مليون شخص تقريباً عن هذه العتبة كل عام، في حين يواجه 150 مليون شخص آخر «تكاليف صحية كارثية»، والتي تُعرف بأنها نفقات صحية تستهلك 40٪ من ميزانية الأسرة بعد تلبية الاحتياجات الأساسية.

كل هذا يسلط الضوء على الدور الهام الذي يجب أن يلعبه التلقيح في المساعدة على الحد من الفقر. ووجدت الدراسة أن أكبر فوائد التلقيح بين أفقر الناس تشير إلى أن الأشخاص الأكثر فقراً هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، وأن التأثير على حياتهم قد يكون أكبر.

هذه فرصة مناسبة بالنسبة لحكومات البلدان منخفضة الدخل، لأنها تُظهر ما يمكن أن تحققه من حيث تحسين العدالة الصحية والحد من الفقر من خلال استهداف معدلات التلقيح أعلى في المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً. علاوة على ذلك، يمكن للحكومات اتخاذ خطوة مهمة توفير رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة للجميع، بغض النظر عن دخلهم.