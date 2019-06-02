«دبي للضمان الصحي» تلزم شركات التأمين بضرورة عدم وجود فجوة في تغطية حديثي الولادة

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

أعلنت مؤسسة دبي للتأمين الصحي (DHIC) عن توجيهها لجميع شركات التأمين بضرورة عدم وجود فجوة في تغطية التأمين الصحي لحديثي الولادة بما في ذلك الأطفال الخدج.

وقبل إصدار المرسوم، كان لدى بعض شركات التأمين فترة انتظار تصل إلى ستة أشهر لتوفير التأمين للمواليد الجدد بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا من الولادة أو بعد استخدام الحد السنوي للأم في هذه السياسة.

وينص التوجيه الجديد بوضوح على أنه يجب ألا تكون هناك فترة انتظار «من أي نوع» بصرف النظر عما إذا كان سيتم إصدار سياسة جديدة لحديثي الولادة بشكل فردي، أو إضافتها إلى سياسة الوالدين (سواء كانت جماعية أو فردية).

لا انتظار

وينص التوجيه أيضًا على أنه لا يجوز لشركة التأمين فرض فترات انتظار، سواء كانت تنتظر فترات مقابل الشروط الموجودة مسبقًا أو أي شروط أخرى.

وقال صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتأمين الصحي: «الهدف من التوجيه هو التأكد من عدم وجود فجوة بين الولدين اللذين يمكنهما الحصول على تغطية تأمينية مستمرة منذ وقت الولادة. بعد فترة التغطية البالغة 30 يومًا. بموجب سياسة الأم قد انتهت أو بعد استخدام الحد السنوي لسياسة الأم، ينص التوجيه الجديد للسياسة الآن على أنه يتعين على شركات التأمين أن تقدم على الفور غطاء التأمين الطبي لحديثي الولادة مع نفس جدول مزايا التأمين العائلي».

وينص التوجيه أيضًا على أنه لا يُسمح بالإرجاع الخلفي لما يصل إلى 7 أيام كحد أقصى إلا للإضافات المولودة الجديدة لتحقيق تغطية المواليد الجدد من تاريخ الميلاد.

شروط

وأضاف الهاشمي: «ستخضع السياسات لشروط الاكتتاب الخاصة بالمجموعة المذكورة أو السياسة الفردية وهذا يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، لن يخضع أعضاء نطاق الراتب الأدنى (LSB) ومعاليهم للتأمين. والهدف الرئيسي من هذا التوجيه هو أن يكون لكل طفل حديث الولادة في دبي غطاء طبي مستمر».

وفي بعض الحالات التي تكون فيها الفواتير مرتفعة للغاية، ستدرس مدينة دبي للإنترنت الحالات على أساس الجدارة الفردية.

كما لفت الهاشمي إلى أنه «بالتأكيد قطع التأمين الصحي في دبي شوطًا طويلاً. عندما بدأنا عملية وضع نظام تأمين صحي إلزامي في دبي، حيث كان غالبية الناس غير مؤمن عليهم، اليوم، 98 % من حاملي تأشيرات دبي، أي ما يقرب من 4.7 ملايين شخص، يمكنهم الحصول على تغطية التأمين الصحي الأساسية الإلزامية.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا باستمرار بإضافة فوائد مثل التغطية المستمرة لأكثر ثلاثة أنواع من السرطان يمكن علاجها (سرطان القولون والمستقيم وعنق الرحم وسرطان الثدي) من خلال مبادرة Basmah لموظفي LSB والتي تتجاوز حدود التأمين الخاصة بهم. إذا انضم المريض إلى البرنامج عند التشخيص الأول، يتلقى المريض علاجًا في مركز التميز لعلاج الأورام. حتى الآن، تم تسجيل 31 مريضًا بالفعل للعلاج كجزء من هذا البرنامج. إن التصميم من جانب الحكومة وأصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك مزودو الأدوية والتأمين يؤدي إلى جعل برنامج بسمة ممكنًا».

وفي نوفمبر 2018، أصبح الفحص الوقائي لثلاثة أنواع من السرطان بموجب مبادرة بسمة إلزاميًا. كل حامل تأمين على تأشيرة دبي يحتاج إلى هذا الفحص بعد إحالة طبيبه يمكنه الوصول إليه الآن. بالإضافة إلى ذلك، أضفنا خدمات الفحص الوقائي لمرض السكري وأمراض القلب، كجزء من غطاء التأمين الصحي الإلزامي، وقمنا مؤخرًا بإضافة علاج التهاب الكبد C.