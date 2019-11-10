علماء يطورون شبكة تقرأ أفكار الإنسان وتحوّلها إلى صور

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف فريق علمي روسي من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا عن تطوير شبكات عصبونية صناعية، قادرة على قراءة أفكار الإنسان وتحويلها إما إلى رسم أو إلى صورة متحركة.

وقال المعهد، في بيان بهذا الصدد: «إن نتائج عمل الفريق العلمي ستساعد بصورة خاصة على إيجاد وتطوير آليات علاج الخلل في عمل الدماغ، وإعادة التأهيل بعد الإصابة بالجلطة الدماغية، وتسهم في الوقت ذاته في تطوير تقنيات حديثة يتحكم بها الإنسان بواسطة دماغه فقط، دون أي تفاعل فيزيائي معها».

وتقوم المهمة الرئيسة للشبكة العصبونية، التي طوّرها العلماء الروس، على دراسة نشاط الدماغ لحظة استقباله «معلومات مرئية»، أي مشاهدة صور أو مقاطع فيديو.

وتُستخدم حالياً تقنيات شبيهة تحلّل الإشارات الواردة مباشرة من الشبكة العصبية للإنسان، إلا أن خصوصية هذه التقنيات تقيّد إمكانية استخدامها في العلاج السريري، وفي الحياة اليومية.

ولتجاوز تلك القيود على الاستخدام، صمم الفريق العملي الروسي «واجهة حاسوب»، أي «نقطة تفاعل بين أكثر من مكوّن»، أطلقوا عليها «الدماغ - الكومبيوتر»، ويشكّل عملياً آلية تفاعل بين الدماغ والكومبيوتر، بمساعدة شبكة عصبونية صناعية وتقنيات تخطيط أمواج الدماغ، ويحصل العلماء، عبر هذه التقنية، على إشارات حول عمل الخلايا العصبية التي تساعد بدورها على دراسة عمل الدماغ.

وفي المرحلة الأولى من الاختبارات، عرض الفريق العملي صوراً مختلفة ومقاطع فيديو متنوعة على المتطوعين، وتمكنوا من تأكيد إرسال الدماغ إشارة مختلفة عند مشاهدة كل صورة. وفي المرحلة الثانية، درّبوا الشبكة العصبونية الصناعية على تفكيك إشارات تخطيط أمواج الدماغ، وفك «شيفرتها» وتحويلها إلى صورة أو مقطع صور متحركة.