المصدر: دبي _ البيان الصحي

تعتزم هيئة الصحة في دبي، تنفيذ خطة توسعة شاملة لقسم الأشعة في طوارئ مستشفى راشد، تشمل افتتاح جناحين للأشعة التداخلية، أحدهما مختص بالدماغ والجهاز العصبي، والآخر لبقية أجزاء الجسم، بحيث يكون مواكباً للمعايير العالمية في علاج الجلطة الدماغية، وتقليل مدة انتظار المريض من 30 إلى 15 دقيقة، وفق الدكتور أسامة البستكي استشاري ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد.

وأوضح أن خطة التوسعة متوقع الانتهاء منها في 2019، مشيراً إلى أن تقنيات الواقع الافتراضي التي اعتمدتها الهيئة في قسم الأشعة أسهمت بشكل كبير في دقة العمليات الجراحية وتسهيل المهمة على الأطباء، وأصبح الجراح يتمكن من رؤية صورة الأشعة عبر النظارة التي يرتديها، عوضاً عن مشاهدتها على الشاشة، ما يقلل الوقت والجهد على الطبيب، مؤكداً أن مستشفى راشد يمتلك حزمة متكاملة من أجهزة الأشعة والأحدث من نوعها، وقسم الأشعة يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات.

وكشف البستكي، عن تطوير برنامج يقيس مقدار الأشعة التي يتعرض لها المريض كلياً عبر الاختبارات المتعددة التي أجراها، وسيكون هذا البرنامج دارجاً، ضمن نظام سلامة الإلكتروني، لافتاً إلى أن القسم طور دليلاً إرشادياً يستدل به الطبيب الاكلينيكي على كل طرق التشخيص الإشعاعي المتوافرة لكل داء في جسم الإنسان، ويتوافر على كل حواسيب مستشفى راشد.

تقنيات

وأكد نجاح هيئة الصحة في توظيف أحدث التقنيات الطبية المتصلة بالذكاء الاصطناعي، في أحد مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة لها، وحققت دقة بالغة في فحص الأشعة وصلت إلى 95% من دون تدخل بشري، الأمر الذي وفر كثيراً من وقت وجهد الأطباء والفنيين، وحفز الهيئة على البدء في تعميم هذه الخطوة في جميع مراكز فحص اللياقة، ومن ثم إدخالها في المستشفيات خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة أصبحت تعتمد المسح الصحي للعمال باستخدام الأشعة السينية للتأكد من خلو العمال من مرض السل، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودقتها تجاوزت 95%.

وذكر البستكي أن القسم استطاع حل مشكلة طوابير الانتظار للحصول على المواعيد، حيث يحصل المريض على موعد اختبار السونار أو الأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية، ومدة أقل للمرضى نزلاء المستشفى ويكون التقرير جاهزاً خلال 24 ساعة أيضاً، أمّا بالنسبة للرنين المغناطيسي 24 ساعة للنزلاء وأقل من ذلك للحالات الطارئة حسب اتفاق الطبيب الاكلينيكي وطبيب الأشعة، أما بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية وصلت مدة الانتظار إلى 47 يوماً في بداية صيف 2018، لكن في سبتمبر 2018 وصلت إلى 19 يوماً عبر مشروعي تطوير داخليين، وذلك بفضل التعاون بين موظفي القسم لتقديم الأفضل للمريض.

وقال استشاري ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد، إن المستشفى قام بإدخال خدمة الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، وذلك بإشراف بروفيسور أشعة الأعصاب بمستشفى جون هوبكنز الدكتور سكوت فارو، والبروفيسور الفيزيائي فيروز محمد من جامعة توماس جيفرسون، وذلك لتدريب الأطباء والتقنيين على هذه الخدمة، وذلك بحسب الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد.

كما أوضح الدكتور البستكي: «إن القسم استطاع تجاوز فترات الانتظار للحصول على المواعيد، حيث يحصل المريض على موعد اختبار السونار أو الأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية، ومدة أقل لنزلاء المستشفى ويكون التقرير جاهزاً خلال 24 ساعة أيضاً، وأما بالنسبة للرنين المغناطيسي فبإمكان نزلاء المستشفى الحصول على موعد في غضون 24 ساعة فقط، وأقل من ذلك للحالات الطارئة حسب الاتفاق بين الطبيب الإكلينيكي وطبيب الأشعة».

وأشار إلى أن وحدة الرنين المغناطيسي تقوم باختباراتها بدءاً من الساعة الـ 7.30 صباحاً حتى الـ 10مساء، ونسعى جاهدين إلى تخفيض أيام الانتظار بما يخدم مصلحة المريض، لافتاً إلى أن وحدة الرنين المغناطيسي في المستشفى تخدم بالإضافة لمرضى مستشفى راشد، مرضى مستشفى لطيفة وحتا. وبين الدكتور البستكي أن المستشفى يسعى لتحسين مواعيد الانتظار في مستشفى راشد عبر مشروعي تطوير موجودين حالياً، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً مبتكراً بدأ القسم بالعمل عليه مع إدارة الصحة الذكية بالهيئة للقضاء نهائياً على طوابير انتظار المرضى للرنين المغناطيسي.

دراسات

وحول الدراسات التي يقوم بها قسم الأشعة، قال الدكتور البستكي: «يقوم القسم بدراسات لمعرفة الأمراض المكتسبة والوراثية للقلب، ومنها حساب ترسب الحديد في عضلات القلب بالتنسيق مع مركز دبي للثلاسيميا، كما نقوم بدراسة الرنين المغناطيسي التوتري للقلب والذي يمكنه معاينة عضلات القلب ومعرفة إمكانية وجود جلطة مبكرة وذلك لمعالجة المريض مبكراً مما يحافظ على نشاط العضلة».

وأوضح أن القسم يقدم اختبارات متعددة في الرنين المغناطيسي للجهاز الهضمي والعصبي وصلت لدرجة عالية من الكفاءة، حيث يقوم بعض من أطبائنا الإكلينيكيين بإعادة طلب تصوير المريض الذي أدى الاختبار خارج المستشفى في أماكن مختلفة لوجود فرق واضح في جودة الصورة والتقرير.

ونظراً لأن اختبار الرنين المغناطيسي يستمر على الأقل لـ 20 دقيقة يجب على المريض أن يكون فيها ساكناً خلال الاختبار، فقد تم توفير شاشة تعرض مادة متلفزة تناسب رغبة المريض ويشاهدها خلال فترة الاختبار.

وأشار الدكتور أسامة البستكي إلى أن دراسة المنظار الافتراضي للقولون بدأت في المستشفى منذ عام، ويحرص الدكتور بول بوسينجي الذي كان استشارياً في مستشفى ساهلجرينسكا السويدي قبل انضمامه لمستشفى راشد على تأهيل الكوادر للقيام بهذه الخدمة.