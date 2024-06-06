5 علامات تنذر بوجود مشكلة في الكبد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان وهو ينظم تخثر الدم، ويزيل السموم من مجرى الدم، ويساعد في إنتاج الصفراء.

وتصيب أمراض الكبد ما يقارب من 4.5 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها.

ووفقًا للدكتور دوغلاس واين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مركز هاكنساك ميريديان الصحي، فإن أمراض الكبد مصطلح واسع جدًا يشمل العديد من الحالات المختلفة التي تضعف وظائف الكبد الطبيعية، وتشمل أمراض الكبد مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتهاب الكبد أو حتى السرطان، وفقا لموقع huffpost.

قال الدكتور بوبو بانيني، طبيب الكبد والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ييل: "لا تظهر علامات وأعراض أمراض الكبد عادة إلا بعد حدوث تلف كبير في الكبد".

العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا لأمراض الكبد

1. اصفرار الجلد أو العينين

وقال بانيني: "من العلامات الخفية لأمراض الكبد اصفرار بياض العينين أو الجلد، المعروف باسم اليرقان".

يحدث هذا عندما يكون هناك زيادة في البيليروبين، وهي صبغة يتم إنشاؤها أثناء تكسر خلايا الدم الحمراء في الجسم. تتم معالجة البيليروبين عادة عن طريق الكبد ويتم إزالته من الجسم، ولكن الكثير منه يمكن أن يسبب اليرقان ويشير إلى مشاكل في الكبد.

على الرغم من أن المستويات المرتفعة من البيليروبين لا تمثل دائمًا مشكلة كبيرة بالنسبة للبالغين، إلا أن المشكلة الأساسية المسببة لها يمكن أن تكون كذلك، ولهذا السبب من الضروري التحدث مع طبيبك إذا لاحظت أي اصفرار في الجلد أو العينين.

2. البول الداكن

البول الداكن في حد ذاته لا يثير قلق الناس، لأنه عادةً ما يكون مؤشرًا على حاجتك إلى شرب بعض السوائل الإضافية.

وقال واين إنه من المعتاد أيضًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أن يفرزوا بولًا داكنًا، ويرجع ذلك إلى تراكم البيليروبين، والذي يمكن أن يحول البول إلى اللون البرتقالي الداكن أو البني أو العنبر. إذا كنت تشرب بشكل طبيعي ومازلت تلاحظ مشاكل في لون البول، فقد يكون ذلك علامة على حدوث شيء آخر.

3. الارتباك

الكثير من الناس ينسى بعض الأشياء من وقت لآخر، ولكن لا ينبغي تجاهل التغييرات الكبيرة في الحالة العقلية، يمكن أن تكون علامة على مشاكل في الكبد أو عدد من المشكلات الأخرى.

وقال بانيني: "الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة يمكن أن يصاب بفشل الكبد الحاد الذي يمكن أن يظهر كتغيرات في الحالة العقلية أو الشخصية مثل الارتباك أو النعاس".

4. تورم في الساقين أو الكاحلين أو البطن

وأكد واين: "قد لا تربط هذه المشكلة بمشاكل الكبد، ولكن التورم في الساقين والقدمين قد يشير إلى وجود خطأ ما"، خاصة في حالة تليف الكبد.

يؤدي تليف الكبد إلى إبطاء تدفق الدم عبر الكبد ويزيد الضغط في الوريد الذي ينقل الدم عبر العضو، وفقًا لمايو كلينك.

وذكرت مايو كلينيك أن الضغط في هذا الوريد، المعروف باسم الوريد البابي، "يمكن أن يسبب تراكم السوائل في الساقين، وهو ما يسمى الوذمة، وفي البطن، وهو ما يسمى الاستسقاء"، مشيرة إلى أن "الوذمة والاستسقاء قد تحدث أيضًا إذا كان الكبد لا يستطيع إنتاج ما يكفي من بعض بروتينات الدم، مثل الألبومين.

5. ظهور الكدمات والنزيف بسهولة

وأضاف واين أن الأشخاص الذين يعانون من تلف الكبد قد يصابون بكدمات أو ينزفون بسهولة عند الإصابة. يحدث هذا لأن الكبد ينتج البروتينات التي يحتاجها الدم للتجلط، لذلك عندما لا يعمل الكبد بشكل جيد، تكون عرضة للنزيف بسهولة.

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