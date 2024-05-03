عملية للتخلص من الوزن تحرم أيرلندية من طحالها

المصدر: (دبي - البيان )

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تحوّلت حياة أربعينية أيرلندية إلى كابوس بعد عملية جراحية فاشلة، تسببت في استئصال طحالها. وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقول ليان أودريسكول، 43 عاماً، إن حياتها دمرت بسبب العملية ومضاعفاتها الخطيرة مثل تقيؤ الدم، ما أجبرها على تناول مضادات حيوية مدى الحياة، قائلة: «لم تعد عندي مناعة.

حتى العدوى البسيطة يمكن أن تقتلني». وتحذر الأم لثلاثة أطفال، من إجراء عملية جراحية مؤكدة حسب موقع 24 الإلكتروني، أنها كانت تريد فقط التخلص من الوزن خلال العملية التي أجرتها. وأضافت «محظوظة لأني على قيد الحياة - لا ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته».

وقررت ليان التغيير الجذري لحياتها بعدما وصل وزنها إلى 106 كيلوغرامات، لذا قامت بإجراء العملية التي أدت إلى خسارتها طحالها، وتحول بسرعة حلمها إلى كابوس.

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