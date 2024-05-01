هل تتلاعب فئران التجارب بنتائج الاختبارات العلمية؟

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسود الاعتقاد بأن فئران التجارب يمكن تدريبها لأداء مهام بسيطة مقابل الحصول على مكافأة، فتقديم قطعة طعام لفأر جائع أو شربة ماء لفأر عطشان يمكن أن تدفعه لاجتياز متاهة أو الضغط على مفتاح معين في إطار تجربة علمية. وفي بعض الأحيان، تخفق الفئران في إتمام التجربة بنجاح، ولا تؤدي المهمة بالشكل المطلوب، ولكن الباحثين عادة ما يرجعون هذا الفشل إلى نسب الخطأ المقبولة التي تعود إلى عدم انتباه أو اهتمام الفأر بخطوات التجربة.

ولكن دراسة علمية حديثة أوردتها الدورية العلمية Current Biology كشفت الستار عن مفاجأة غير متوقعة، وهي أن الفئران ربما تتعمد في بعض الأحيان مخالفة شروط التجربة رغم أنها تفهم في حقيقة الأمر الخطوات التي يتوجب عليها القيام بها، وأن السبب في ذلك قد يكون رغبة الفئران في استكشاف فرضيات معينة أو محاولة اكتساب مزيد من الفهم للبيئة المحيطة بها في إطار التجربة.

وأشارت الدراسة إلى أن القرارات التي قد تتخذها بعض الفئران خلال الاختبارات السلوكية ربما تكون أكثر تعقيدا من مجرد إتيان الفعل مقابل الحصول على مكافأة، ورغم أن البشر هم الذين يضعون شروط التجربة، فإن الفئران ربما تستمر من تلقاء نفسها في استكشاف معطيات الاختبار والقيام باختباراتها الصغيرة الخاصة بها.

ويقول الباحث كيشور كوشيبهوتلا استاذ مساعد طب الاعصاب بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ورئيس فريق الدراسة إن هذه النتائج توسع إدراكنا لطريقة عمل عقول الفئران، وتشير إلى أن هذه القوارض ربما يكون لديها أفكار أكثر مما تبديه للبشر، مؤكدا في تصريحات للموقع الإلكتروني الأمريكي "بوبيولار ساينس" المتخصص في الابحاث العلمية أن هذه التجربة ربما تساعد في نهاية المطاف في تسليط الضوء على حقائق علمية في علم الاعصاب تنعكس على سلوكيات البشر كذلك. واشار إلى أن الفئران "لديها حياة داخلية أكثر عمقا مما نظن على الأرجح، فهي لا تعمل وفق آليات التحفيز فقط، بل ربما تكون لديها خطط تشبه الاستراتيجيات التي تحرص على تطبيقها".

واستندت نتيجة هذه الدراسة إلى تجربة علمية سلوكية تتضمن درجة من التعقيد، حيث كان يتم تدريب الفأر على تحريك عجلة معينة بأرجله الأمامية جهة اليمين أو اليسار اعتمادا على أصوات مختلفة يستمع إليها، وأن يحصل في المقابل على شربة ماء على أن يتم حرمان الفأر من المياه إذا ما قام بتحريك العجلة في الاتجاه الخاطئ.

وشملت التجربة 13 فأرأ حيث كان الباحثون يتابعون سلوكياتها ومدى سرعة ودقة تنفيذها لخطوات التجربة. ومع تكرار التجربة، كانت الفئران تصل إلى مرحلة إتقان العمل المطلوب منها حتى تحصل في النهاية على المكافأة، ولكن تلاحظ مع استمرار التجربة أن أحد الفئران كان يتعمد ارتكاب الخطأ في تحريك العجلة رغم اتقانه وفهمه الصحيح لأهداف التجربة.

وللتيقن من هذه الفرضية، توقف الباحثون عن تقديم المكافأة للفأر المتمرد حتى عندما كان يقوم بتنفيذ التجربة على الوجه المطلوب لقياس ردة فعله حيال هذا التغير، وتبين لهم أن الفأر في هذا الحالة كان يتوقف عن محاولة الاستكشاف واتخاذ قرارات من تلقاء نفسه، وعاد للالتزام بخطوات التجربة الصحيحة من أجل استعادة المكافأة التي يحصل عليها.

ويشير الباحث براين سويس اخصائي طب الأعصاب وعلم النفس في مستشفى ماونت سايناي في الولايات المتحدة إن "الهدف الرئيسي لعلماء طب الاعصاب الذين يعملون مع النماذج الحيوانية هو استنباط وسائل أكثر فعالية من اجل فهم سلوكيات الحيوانات التي لا تتخاطب بشكل لغوي"، مضيفا في تصريحات لموقع بيوبلار ساينس: "اعتقد أن هذه التجربة قامت بعمل مهم لأنها أسهمت في إجراء تحليل متعمق لهذه الدراسة السلوكية".

واستخدم الباحثون نموذجا حوسبيا لتقييم نتائج هذه التجربة وتحديد المتغيرات التي تؤثر على سلوكيات الفئران، وتوصلوا إلى أنه بالرغم من الدور المهم الذي يلعبه عنصر المكافأة، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار الفأر أثناء تحريك العجلة الدوارة على سبيل المثال، وأن القرار بشان اتجاه تحريك العجلة قد يختلف من فأر لآخر. ويرى الباحثون أن هذه الملاحظات بشكل عام رصدت وجود ميول معينة لدى فئران التجارب يمكن افتراض انها تندرج في إطار استراتيجية قائمة على التعلم.

ويقول كوشيبهوتلا إن "الامر الذي يدعو للدهشة أن الفئران تستخدم نهجا أعلى لتعلم المهام التي تبدو بسيطة، وقد تبدو هذه السلوكيات كما لو كانت لا تتكيف مع شروط التجربة، وقد يظهر الحيوان كما لو أنه قد ارتكب أطنان من الأخطاء، ولكن من خلال هذه الأخطاء، فإن الفأر في الحقيقة يزداد ذكاء". وأوضح: "نحن نضع الفئران في مواقف غريبة، وهي لا تعرف أن البيئة وشروط التجربة التي تخضع لها قد تتغير، وهنا تظهر أهمية هذا النوع من الاستكشاف المستمر الذي تقوم بها الفئران"، واستطرد أنه في حين أن البشر يعتمدون على اللغة من أجل فهم طبيعة المهام التي توكل إليهم، فإن الحيوانات التي لا تتخاطب باللغة يتعين ان تستكشف بنفسها القواعد التي تسري في كل تجربة بعينها.

أكد الباحث مارتن سويس أنه بالرغم من أن هذه الفرضية مازالت في طور الاستكشاف للتحقق من صحتها، فإنها تسمح لنا بالحصول على نظرة متعمقة بشأن طريقة عمل المخ وتوضيح ما الذي يحدث داخل العقل عندما تسير الأمور بالشكل الخاطئ، وفي نهاية المطاف فإن هذه الدراسة "ترسي القواعد من أجل فهم علم الأحياء بشكل أفضل قليلا".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز