منها الوقاية من الخرف.. فوائد صحية لا حصر لها للخضروات الورقية

المصدر: إعداد- وائل زكير

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كشف خبراء التغذية أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن خاصة الخضار الورقية يمكن أن يساعد في تحسين مستويات لياقتنا البدنية وتحسين مزاجنا، كما يمكن لبعض الأطعمة أن تمنع الإصابة بالخرف وفقًا للأبحاث.

تمنع الإصابة بالخرف

ومع ذلك، فقد تبين أن تناول المزيد من الخضار الورقية في نظامنا الغذائي يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة ، ويمكن أن يساعد حتى في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية

وفقًا لصحيفة التايمز ، تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والملفوف والخس من العناصر الغذائية الأساسية للدماغ بسبب العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين K واللوتين والفولات، ومجموعة مركبات الفلافونويد النباتية المفيدة التي تحتوي عليها.



تبطئ التدهور المعرفي



وكشف خبراء التغذية في جامعة راش في شيكاغو أن تناول حصة يومية من الخضار الورقية يبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

كان الأشخاص الذين تناولوا حصتين أو أكثر في اليوم قادرين عادةً على عرض مهارات الذاكرة والتذكر لشخص أصغر منهم بـ 11 عامًا.

خفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

وتشمل الفوائد الإضافية للخضراوات الورقية خفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى سبعة في المائة بعد أن درس بحث أجراه الصندوق العالمي لأبحاث السرطان 70 ألف شخص ووجد أن أولئك الذين تناولوا الخضار الورقية بانتظام انخفض لديهم خطر الإصابة.

تحافظ على الصحة العامة وصحة القلب

وتقول الدكتورة لينيا باتيل، اختصاصية التغذية المسجلة، إن "الخضار الورقية الخضراء يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الصحة العامة وعلى صحة القلب".

مصادر جيدة للحديد وحمض الفوليك

وقالت مؤسسة القلب البريطانية : "الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت والجرجير، هي مصادر جيدة للحديد وحمض الفوليك والنترات.

تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

ووجدت الأبحاث الأخيرة أن النترات الموجودة في الخضروات يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتخفيف الدم". وهذه إحدى الطرق التي يساعد بها تناول المزيد من الفاكهة والخضار على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تقليل خطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب



وكشف الباحثون في معهد أبحاث التغذية التابع لجامعة إديث كوان في أستراليا أن تناول الخضار الورقية يوميًا ساعد على "تقليل خطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير" في دراسة أجريت على ما يقرب من 3000 شخص.

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