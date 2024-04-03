6 فوائد عظيمة للزنجبيل

المصدر: إعداد- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

قليل من الأعشاب لديها إمكانات كبيرة في مجال الأدوية الطبيعية مثل الزنجبيل، فهو مفيد للصحة بشكل لا يصدق.

ويدعم العلم الحديث مزايا استهلاك الزنجبيل المنتظم، والتي تتراوح بين تقليل الالتهاب وتعزيز فقدان الوزن.

ما هو الزنجبيل ومكوناته؟

الزنجبيل، المعروف علميًا باسم Zingiber officinale، هو نبات مزهر يستخدم جذره أو جذعه الموجود تحت الأرض على نطاق واسع كتوابل وطب شعبي. مركبها الحيوي الرئيسي، جينجيرول، هو المسؤول عن العديد من خصائصه الطبية. فيما يلي بعض فوائد تناول الزنجبيل.

تقليل الالتهاب

يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

تخفيف الغثيان

لعدة قرون، تم استخدام الزنجبيل كعلاج للغثيان ودوار الحركة. ويعترف الخبراء الطبيون، بما في ذلك خبراء الطب في جون هوبكنز، بفعاليته في تخفيف الغثيان بعد العلاج لدى مرضى السرطان، وغالبًا ما يكون ذلك دون الآثار الجانبية للأدوية التقليدية المضادة للغثيان.

رفيق العلاج الكيميائي

غالبًا ما يعاني المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من الغثيان المنهك كأثر جانبي. يشير بحث نُشر عام 2023 في مجلة Nutrients إلى أن مكملات الزنجبيل قد تقلل من حدوث القيء الحاد الناجم عن العلاج الكيميائي ويمكن أن تساعد في تخفيف هذا الانزعاج، مما يوفر الراحة لأولئك الذين يعانون بالفعل من قسوة علاج السرطان.

فقدان الوزن

تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ونسبة الورك لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

مكافحة نزلات البرد

للزنجبيل تاريخ طويل في الاستخدام بمختلف أشكال الطب التقليدي والبديلـ فقد تم استخدامه للمساعدة في محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد.

تخفيض نسبة السكر في الدم

في مكافحة مرض السكري من النوع 2، يظهر الزنجبيل كحليف جيد. فقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك اليومي لمسحوق الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ونسبة HbA1c، وهي علامة للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل. هذه النتائج تبشر بالخير للأفراد الذين يديرون مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز