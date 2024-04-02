العصائر الطبيعية تعزيز مناعة الجسم

المصدر: البيان

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تحتوي العصائر الطبيعية على عدد كبير من المواد والمركبات المهمة لصحة جسم الإنسان، كما تعد شفاء للعديد من الأمراض، شريطة تناولها من مكان نظيف وصحي وتجنب تناولها مباشرة بعد التحضير حيث إن الكثير من فيتاميناتها تتأكسد فتقل فائدتها الصحية، وتأكد من غسل الفواكه قبل أن يتم عصرها، وحاول عدم التركيز على تناول نوع واحد من العصائر، بل يفضل تناول أنواع عديدة من العصائر، لتحسين الصحة، وخاصة لتدعيم جهازك المناعي.

وينشط الجهاز المناعي باستمرار، ويتعرف على الخلايا التي تنتمي إلى جسمك وتلك التي لا تنتمي إليه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها.

الوصفات التالية لخلطات الفواكه، مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية أو لمحاربة الفيروسات مثل البرد أو الأنفلونزا.

ووفقا لسكاي نيوز عربية، فإن العصائر التالية تعزز المناعة وتمثل دفعة مهمة لدفاعات الجسم الطبيعية:

عصير البرتقال والغريب فروت والحمضيات

يحتوي عصير الحمضيات هذا على حوالي 60 % من القيمة اليومية لفيتامين "سي" في كل كوب. ويحتوي فيتامين "سي" على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تحمي خلاياك من المواد التي تضر الجسم.

عصير مزيج بين التفاح الأخضر والجزر والبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجا ناجحاً لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات.

عصير الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاثة خضروات جذرية تساعد جهاز المناعة لديك وتوفر العناصر الغذائية المقاومة للالتهابات.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين بـ 9، المعروف باسم حمض الفوليك، والذي يساعد على دعم جهاز مناعتك. توفر الطماطم أيضا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.

عصير الفراولة والكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكنك تضمينها، في مشروب غني بفيتامين سي.

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