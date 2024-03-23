بعد إصابة كيت ميدلتون بالسرطان.. ما هو العلاج الكيميائي الوقائي وما هي آثاره الجانبية؟

المصدر: إعداد - وائل زكير

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صدمت أميرة ويلز كيت ميدلتون العالم بإعلان إصابتها بالسرطان في بيان متلفز شخصي وعاطفي للغاية.

وأعلنت أميرة ويلز، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها تخضع "للعلاج الكيميائي الوقائي"، حيث تم اكتشاف مرضها بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير.

ولكن ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟ متى يتم استخدامه؟ هل هو نفس العلاج الكيميائي التقليدي؟ وما هي الآثار الجانبية؟

قال أحد كبار الأطباء إن اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية ليس بالأمر غير المألوف.

وقال الدكتور مانجيش ثورات، نائب مدير وحدة التجارب السريرية في بارتس في مركز الوقاية من السرطان بجامعة كوين ماري : "إنه ليس شائعا جدا، ولكنه ليس شائعا أيضا".

وأضاف "كثيرًا ما نجد هذا لأن عمليات الفحص التي نقوم بها قبل العملية الجراحية غالبًا ما تكون لها حدودها. عندما يتم فحص الأشياء تحت المجهر، بعد إزالة العضو، تحصل على دقة أفضل بكثير ومن ثم تكتشف السرطان.

ما العلاج الذي تحصل عليه كيت؟

وفي بيانها الذي تم تصويره في وندسور، قالت كيت إن فريقها الطبي "نصحني بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي".

وكشفت أنها كانت في "المراحل الأولى من هذا العلاج"، الذي بدأ في أواخر فبراير.

يقال الآن أن كيت في "مسار التعافي". ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ويستخدم العلاج الكيميائي أدوية قوية لمهاجمة الأورام ويتم إعطاؤه عادةً لعلاج السرطان مباشرة أو تقليص الورم استعدادًا للجراحة.

كما هو الحال في حالة كيت، يمكن أيضًا استخدام العلاج الكيميائي كخيار وقائي على أمل منع عودة السرطان.

هل هذا يعني أن السرطان قد اختفى بالفعل؟

لم يتم كشف أي تفاصيل حول ما إذا كان السرطان قد اختفى ، ولم تكشف كيت سوى عن نجاح الجراحة الكبرى التي أجرتها في البطن في لندن في يناير الماضي، لما اعتقد الأطباء أنها حالة غير سرطانية قبل معرفة الحقيقة.

يهدف العلاج الكيميائي الوقائي، والذي يُسمى أيضًا العلاج الكيميائي المساعد، إلى منع عودة السرطان بمجرد إزالة الورم الرئيسي من الجسم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يمكن استخدامه "لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة".

ماذا يستلزم العلاج؟

يتم تقديم العلاج الكيميائي الوقائي في أغلب الأحيان على شكل قطرة أو أقراص في الوريد حيث يتم بعد ذلك نقلها إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق مجرى الدم.

اعتمادًا على النوع، يمكن إعطاء العلاج الكيميائي إما في المستشفى أو في منزل المريض.

وهناك أكثر من 100 نوع من أدوية العلاج الكيميائي.وتعمل جميعها بطريقة مماثلة، حيث تنتشر عبر الدم لمنع الخلايا السرطانية من التكاثر في أي مكان في الجسم عن طريق قتلها قبل أن تتاح لها الفرصة للانقسام. وهذا يمنعها من النمو والانتشار في الجسم.

ما هي الأعراض الجانبية؟

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إن حقيقة أن أدوية العلاج الكيميائي تقتل الخلايا المنقسمة تساعد في تفسير سبب تسبب العلاج الكيميائي في آثار جانبية.تتكون أنسجة الجسم من مليارات الخلايا الفردية. وبمجرد أن ننمو بشكل كامل، فإن معظم خلايا الجسم لا تنقسم وتتكاثر كثيرًا. إنهم تتقسم فقط إذا كانوا كانت إلى إصلاح الضرر.

ومع ذلك، لا تزال بعض الخلايا تنقسم عند البالغين مكتملي النمو، مثل الخلايا الموجودة في الشعر (الذي ينمو باستمرار) والجلد (الذي يتجدد نفسه طوال الوقت).

ولأن العلاج يؤثر بشكل عشوائي على أنسجة الجسم، بغض النظر عما إذا كانت سرطانية أم لا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل تساقط الشعر والتعب والكدمات.

في كثير من الأحيان، يتناول المريض الذي يخضع للعلاج الكيميائي أيضًا أدوية أخرى مصممة للمساعدة في تخفيف أو مكافحة بعض هذه الأعراض.

ولكن تختفي الأعراض عادةً عند انتهاء فترة العلاج.



ماذا قالت كيت في بيانها حول إصابتها بالسرطان ؟

أردت أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرك شخصيًا على كل رسائل الدعم الرائعة وعلى تفهمك أثناء تعافيي من الجراحة.

لقد كانا شهرين صعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها، ولكن كان لدي فريق طبي رائع اعتنى بي كثيرًا، وأنا ممتن جدًا له.

في شهر يناير، خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن حالتي ليست سرطانية. كانت الجراحة ناجحة. ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان. لذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج.

كان هذا بالطبع بمثابة صدمة كبيرة، وقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة.

وكما يمكنك أن تتخيل، فقد استغرق هذا وقتًا. لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت للتعافي من عملية جراحية كبرى حتى أتمكن من بدء علاجي. لكن الأهم من ذلك هو أن الأمر استغرق منا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام.

وكما قلت لهم؛ أنا بخير وأزداد قوة كل يوم من خلال التركيز على الأشياء التي ستساعدني على الشفاء.

يعد وجود ويليام بجانبي مصدرًا رائعًا للراحة والطمأنينة أيضًا. وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا على حد سواء.

نأمل أن تتفهموا أننا كعائلة نحتاج الآن إلى بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي. لقد جلب لي عملي دائمًا شعورًا عميقًا بالسعادة وأتطلع إلى العودة عندما أكون قادرًا على ذلك، لكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل.

وفي هذا الوقت، أفكر أيضًا في جميع أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان. لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. انت لست وحدك.

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