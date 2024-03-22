لقاح واعد لسرطان الرئة يمنع 90 % من الحالات ويكافح المرض المدمر

المصدر: إعداد - وائل زكير

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يعمل العلماء على تطوير لقاح واعد لسرطان الرئة، تشير الأبحاث إلى أنه سيكون فعالاً في منع ما يصل إلى 90% من الحالات.

سوف يقوم اللقاح - الذي سيتم إعطاؤه لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض - بتدريب جهاز المناعة على اكتشاف العلامات المبكرة للمرض ومهاجمتها.

ووصف الخبراء تلك اللحظة بأنها "لحظة حاسمة" في مكافحة المرض المدمر.

ويُعرف هذا اللقاح باسم "LungVax"، ويتم إنشاؤه من قبل جامعة أكسفورد ، ومعهد فرانسيس كريك، وكلية لندن الجامعية .

وكشف العلماء أن لقاح LungVax سيحمل خيطًا من الحمض النووي الذي يقوم بتدريب الجهاز المناعي على التعرف على المستضدات الجديدة الموجودة في خلايا الرئة غير الطبيعية.ثم يقوم بتنشيط جهاز المناعة لقتل هذه الخلايا ووقف سرطان الرئة.

وقال البروفيسور تيم إليوت، الباحث الرئيسي في جامعة أكسفورد: "السرطان مرض يصيب أجسامنا ومن الصعب على جهاز المناعة التمييز بين ما هو طبيعي وما هو سرطان".

وأضاف "يعد جعل الجهاز المناعي يتعرف على السرطان ويهاجمه أحد أكبر التحديات في أبحاث السرطان اليوم. يمكن أن يقدم هذا البحث لقاحًا جاهزًا يعتمد على تقنية لقاح أكسفورد، والتي أثبتت نفسها في جائحة كوفيد.

وإذا نجح اللقاح، فسوف ينتقل مباشرة إلى التجارب السريرية، التي تشمل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، مثل المدخنين الحاليين والسابقين المؤهلين حاليًا لفحوصات صحة الرئة المستهدفة في بعض أجزاء المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

يذكر ان أقل من 10% من المصابين بسرطان الرئة يبقون على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر.

وقالت البروفيسورة مريم جمال هانجاني من جامعة كوليدج لندن ومعهد فرانسيس كريك: "نعتقد أن اللقاح يمكن أن يغطي حوالي 90 في المائة من جميع سرطانات الرئة، استنادا إلى نماذج الكمبيوتر لدينا والأبحاث السابقة، وهذا التمويل سيسمح لنا باتخاذ الخطوات الأولى الحيوية نحو التجارب على المرضى".

وأضافت "لن يحل LungVax محل التوقف عن التدخين باعتباره أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة. لكنه يمكن أن يوفر طريقا قابلا للتطبيق لمنع ظهور بعض أنواع السرطان في المراحل المبكرة في المقام الأول."

ما هو سرطان الرئة؟

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة.

عادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة تظهر عليهم الأعراض في نهاية المطاف، بما في ذلك:

- السعال المستمر

- سعال الدم

- ضيق التنفس المستمر

– التعب غير المبرر وفقدان الوزن

– وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

يجب عليك رؤية الطبيب العام إذا كان لديك هذه الأعراض.

أنواع سرطان الرئة

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة يتم تصنيفهما حسب نوع الخلايا التي يبدأ فيها السرطان بالنمو. هما:

- سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. الشكل الأكثر شيوعا، وهو ما يمثل أكثر من 87 في المائة من الحالات.

- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة - وهو شكل أقل شيوعًا وينتشر عادة بشكل أسرع من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

ويصيب سرطان الرئة بشكل رئيسي كبار السن. وهو نادر عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

على الرغم من أن الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة، إلا أن التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا (يمثل حوالي 72% من الحالات).

وذلك لأن التدخين ينطوي على استنشاق عدد من المواد السامة المختلفة بانتظام.

علاج سرطان الرئة

يعتمد العلاج على نوع الطفرة التي يحملها السرطان، ومدى انتشاره، ومدى جودة صحتك العامة.

إذا تم تشخيص الحالة مبكرًا وكانت الخلايا السرطانية محصورة في منطقة صغيرة، فقد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة المنطقة المصابة من الرئة.

إذا كانت الجراحة غير مناسبة بسبب صحتك العامة، فقد يوصى بالعلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية بدلاً من ذلك.

إذا انتشر السرطان إلى حد كبير بحيث لا تكون الجراحة أو العلاج الإشعاعي فعالاً، فعادةً ما يتم استخدام العلاج الكيميائي.

هناك أيضًا عدد من الأدوية المعروفة باسم العلاجات المستهدفة.

وهي تستهدف تغييرًا محددًا في الخلايا السرطانية أو حولها مما يساعدها على النمو.

لا يمكن للعلاجات المستهدفة علاج سرطان الرئة ولكنها يمكن أن تبطئ انتشاره.

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