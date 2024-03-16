المصدر: البيان

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يعتقد البعض أن الاستحمام بالماء الساخن يمنحهم الراحة، إلا أنه غير مفيد للبشرة والشعر وحتى النوم، والآن، أصدر العلماء تحذيرًا صادمًا بشأن مخاطر الاستحمام بالماء الساخن، وتبين أن هذه المخاطر يمكن أن تكون مهددة للحياة.

وفقا لدراسة جديدة، يمكن للاستحمام بالماء الساخن يومياً أن يجرد الشعر والجلد من زيوتهما الطبيعية، ما يؤدي إلى جفاف الشعر وهشاشته وتقصف أطرافه، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإصابة بالصدفية والأكزيما.

كيف يؤثر الاستحمام بالماء الساخن على صحة القلب؟

ووفقا للدراسة، فإن الماء الساخن بشكل مفرط يمكن أن يضع الكثير من الضغط على القلب ويمكن أن يكون خطيرا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مسبقة في القلب، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي أثناء الاستحمام.

وأضافت الدراسة أيضا أن الحرارة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن تتسبب في تمدد الأوعية الدموية ما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم بحرية والحفاظ على التدفق الكافي.

ويؤكد الخبراء أن الضغط الإضافي يمكن أن يمثل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقا ما يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى الدوار والدوخة.

كيف يؤثر الاستحمام بالماء الساخن على النوم؟

وفقا للدراسة، فإن أخذ حمام ساخن قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة، وهذا يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن الاستحمام بالماء الساخن يحفز على الاسترخاء وأن الزيادة في درجة حرارة الجسم يمكن أن تؤثر سلبا على عملية التبريد الطبيعية للجسم والتي تعد ضرورية للنوم.

يقول الخبراء إن البخار القادم من الحمام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو وأيضا نقل البكتيريا إلى الرئتين، كما تحذر الدراسة من خطر الإصابة بحروق جلدية شديدة.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن رؤوس الدش موضوعة بطريقة يمكنها تخزين البكتيريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، مضيفة أنه لكي أكثر أمانًا ينصح بالاستحمام بالماء الفاتر.

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