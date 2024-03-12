تحريك الساقين أثناء الجلوس .. الأسباب والعلاج

المصدر: البيان

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تعتبر متلازمة تململ الساقين اضطراباً في الجهاز العصبي، إذ تتسبب في الرغبة الدائمة في تحريك القدمين، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة، أو عند النوم، وتسبب شعوراً غير مريح في ساقيك يؤدي إلى رغبة جامحة في تحريكها بشكل مستمر، ووفقا لتقارير طبية، تحدث هذه المتلازمة غالبًا في المساء أو ساعات الليل عندما يكون الشخص المصاب بها جالسًا أو مستلقيًا، ويخفِّف التحريك الشعور غير المريح بشكل مؤقت، ولكن ما هي الأسباب المحتملة وراء ذلك؟

يمكن أن يحدث اهتزاز الساق مع زيادة القلق، أو مرض باركنسون، وتشير الأبحاث إلى أن نقص الفيتامينات قد يلعب دوراً في متلازمة تململ الساقين، ونصحت الأبحاث بزيارة الطبيب لتحديد سبب اهتزاز ساقك بشكل علمي والحصول على العلاج المناسب.

بعض الفيتامينات التي تؤثر على المتلازمة

فيتامين ب 12 ضروري لصحة أعصابك وخلايا الدم

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا من الأعراض، بما في ذلك التعب والضعف والوخز أو التنميل في اليدين والقدمين وصعوبة المشي. وقد أظهرت بعض الدراسات أن نقص فيتامين ب 12 قد يكون أيضا أحد عوامل خطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

فيتامين د ضروري لصحة العظام وعمل العضلات

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين قد يكون لديهم مستويات أقل من فيتامين د مقارنة بالأشخاص الآخرين، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان نقص فيتامين د هو سبب متلازمة تململ الساقين أو مجرد عرض من أعراض الحالة.

الحديد ضروري لحمل الأكسجين عبر الجسم

يمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم، مما قد يؤدي إلى التعب والضعف وضيق التنفس، وأظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان نقص الحديد هو سبب متلازمة تململ الساقين.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الدراسات أولية، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان نقص الفيتامينات يلعب دورا في متلازمة تململ الساقين.

ليس هناك علاج معروف لمتلازمة تململ الساقين، ويهدف العلاج المتوفر إلى الحد من التوتر ومساعدة العضلات على الاسترخاء بالحمامات الدافئة، والتدريبات التي تعمل على تمدد العضلات، والتدليك، أو تقنيات مشابهة مساعدة، ويتناول المرضى الذين يعانون من نقص الحديد مكملات الحديد وجرعات قليلة من المهدئات للمساعدة على النوم.

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