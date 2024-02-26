ما هو الوقت الأكثر صحة لتناول وجبة الغداء؟

المصدر: البيان

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يفشل الكثير من الناس في تحديد وقت معين لوجباته اليومية في ظل جدول الحياة المزدحم رغم ما يحتاجه الجسم من انضباط في النظام الغذائي من حيث الوقت والفاصل الزمني الذي يتناول فيه الشخص طعامه.

وأكدت فيديكا بريمناني، أخصائية التغذية السريرية، في مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس، مومباي الهندية أن توقيت الوجبات يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي، حيث يتم تنظيم جسم الإنسان وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية، وهذا يعني أن عملياتنا الفسيولوجية الأساسية، بما في ذلك الهرمونات، يتم التحكم فيها وفقًا لساعة الجسم على مدار 24 ساعة، لذلك نحن مبرمجون لحرق المزيد من الطاقة في النصف الأول من اليوم بسبب ارتفاع معدل الأيض خلال ذلك الوقت مقارنة بالجزء الأخير من اليوم، وهذا يعني أن الجسم مبرمج أيضًا لقضاء فترات بدون طعام لإعادة توجيه العمليات البيولوجية الأخرى والتركيز عليها، مثل إزالة السموم من الكبد.

لماذا من المهم تناول الغداء في الوقت المحدد؟

وقالت فيديكا إن تناول وجبات الطعام في الوقت المحدد يضمن أيضًا حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة لإصلاح الخلايا وتجديد شبابها، يمكن أن يؤدي تأخير الوجبة أيضًا إلى تعطيل دورة الراحة والنوم لجسمك، ما قد يؤدي إلى أمراض غير معدية مثل مرض السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أنه ليس هناك وقت أكثر صحة من غيره لتناول وجبة الغداء، ولكن يوصى بتناول وجبة صحية خلال منتصف يومك لضمان مستويات التغذية والطاقة الكافية للجزء الأخير من اليوم. تناول وجبات صغيرة متكررة للحصول على مستويات مستدامة من السكر في الدم والطاقة.

ماذا يحدث لجسمك عندما تفوت وجبة الغداء؟

قد يؤدي تخطي الوجبات إلى بطء معدل الأيض، وزيادة الوزن أو قد يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن، عند بعض الأشخاص، قد يؤدي أيضًا إلى خفض مستويات السكر في الدم كما يبدأ الجسم في زيادة إنتاج مستويات الكورتيزول ما يجعلك تشعر بالتوتر والجوع.

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