أيهما أكثر فائدة لصحتك .. بياض البيض أم صفاره؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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يعتبر البيض أحد أفضل مصادر البروتين للإنسان، ويعد من العناصر الأساسية لوجبة الإفطار حول العالم، ويعتبر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية والبروتينات إذ يحتوي على الحديد والفوسفور وفيتامين د وفيتامين ب12 والسيلينيوم والكولين والأحماض الأمينية، لكن أيهما أكثر فائدة لصحتك بياض البيض أم الصفار؟

أكدت الدكتورة سوبارنا موخرجي، أخصائية التغذية الصحية أن بياض البيض يحظى بتقدير كبير لمحتواه من البروتين، لكن من الضروري أيضاً التعرف على القيمة الغذائية لصفار البيض، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات A، D، E، وB- المركب، وكذلك الدهون الصحية، وفقا لموقع news9live.

قالت إن كلا المكونين يكملان بعضهما البعض، ويقدمان ملفًا غذائيًا شاملاً، وبدلاً من التركيز على جزء واحد من البيضة (البياض أو الصفار)، يجب تشجيع الاستهلاك المتوازن لكل من بياض البيض وصفاره، مؤكدة أن الاعتدال هو المفتاح، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مستويات الكوليسترول.

وأضافت أن التركيز على البيض ضمن نظام غذائي متنوع يدعم الصحة العامة ويضمن مجموعة غنية من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فيمكن استبدال البيض بنوع آخر من الأطعمة الغنية بالبروتين.

5 فوائد صحية للبيض

الكولسترول الجيد: ويسمى "الكوليسترول الجيد" أيضًا HDL والذي يبدو أنه يرتفع عندما يستهلك الناس ثلاث بيضات أو أكثر يوميًا. ولكن البيض يقدم الكولسترول السيئ أيضًا، وفقًا لموقع WebMD.

يساعد على خفض الدهون الثلاثية: تناول البيض يساعد على زيادة الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 وبالتالي فهو يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: وفقاً لبعض الدراسات، فإن تناول البيض يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30 في المائة.

يحافظ على صحة القلب: وفقًا لتقرير صادر عن WebMD، فإن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البيض هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. ووجدت دراسة صينية أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

صحة العين: وفقًا للخبراء، يحتوي البيض على مضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين التي تساعد في الوقاية من أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

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