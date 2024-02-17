ما الوقت المثالي لشرب الماء مع وجبات الطعام؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدراسات والأطباء مرارًا وتكرارًا أنه من المهم أن يشرب الإنسان لترين من الماء يوميًا ليبقى الجسم رطباً، بدءًا من شربه أول شيء عند الاستيقاظ وحتى قبل الذهاب إلى السرير للنوم، ولكن هل تساءلت يومًا عن كيفية شرب الماء بشكل آمن وصحي مع وجبات الطعام؟

وفقا لخبراء التغذية، هناك طريقة صحيحة لشرب الماء مع وجبات الطعام، فسواء كنت تتناول الطعام داخل المنزل أو خارجه، أو تتناول طعامًا صحيًا أو غير صحي، فمن الضروري معرفة متى تشرب الماء ومتى تتجنبه.

حذر أحد الأطباء من أن شرب الماء خلال تناول الطعام يمكن أن يعيق عملية الهضم. ووفقا للخبراء، فإن شرب السوائل مع وجبات الطعام يمكن أن يخفف الإنزيمات الهاضمة التي تحلل الطعام وتساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

ومن الخطأ شرب أي سوائل مع الوجبات، ولكن تناول كوب من الماء قبل الوجبة قد يكون مفيدًا، أولاً، يُقال إنها طريقة ذكية للحد من الإفراط في تناول الطعام وتحفيز عملية الهضم أيضًا، علاوة على ذلك، يعزز الماء قبل الوجبات عملية التمثيل الغذائي، ويجب عصر نصف ليمونة لتعزيز الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب القليل من الماء الدافئ بعد الوجبة يمكن أن يساعد في تسهيل عملية الهضم ودعم حركات الأمعاء أيضًا.

الوقت المثالي لشرب الماء

بعد الاستيقاظ – يساعد على تنشيط الأعضاء الداخلية ويزيل السموم أيضاً.

قبل 30 دقيقة من تناول الوجبة، يساعد على الهضم ويسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية بشكل كامل.

قبل الاستحمام – شرب الماء قبل الاستحمام يمكن أن يساعدك أيضًا على خفض ضغط الدم.

قبل النوم –يمكن أن يساعد شرب الماء في تعويض فقدان السوائل الذي قد يحدث أثناء الليل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز