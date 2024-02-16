ما علاقة الصلع عند الرجال بسرطان البروستاتا؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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الصلع أمر شائع عند الرجال، وفي معظم الحالات، يمكن أن يحدث في وقت أبكر من المعتاد – وغالباً ما يلقي الأطباء باللوم في ذلك على هرمون التستوستيرون وهو الهرمون المسؤول عن كتلة العضلات والعظام القوية والصوت الخشن لدى الرجال، كما أنه يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء عن طريق نخاع العظام، وهو هرمون رئيسي، وغالباً ما يُساء فهمه لدوره في التأثير على سلوك الذكور، ولكن وفقاً لخبراء الصحة في جامعة هارفارد، فإن هذا الهرمون يؤثر أيضاً على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

دور هرمون التستوستيرون في صحة الرجل

في حين أن هرمون التستوستيرون يعمل مباشرة على العديد من الأنسجة، فإن بعض آثاره غير مرغوب فيها، على سبيل المثال، عندما يتحول الهرمون إلى ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، وهو أندروجين آخر، فإنه يؤثر سلباً على الجلد وبصيلات الشعر ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب وشعر الصدر بالإضافة إلى الصلع ويحفز نفس الهرمون أيضاً نمو خلايا البروستاتا، ولكن ليس بطريقة صحية لدى كبار السن من الرجال، وفقا لموقع news9live.

لا يؤدي DHT إلى تساقط الشعر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى نمو خلايا البروستاتا. وهذا، وفقا لعلماء في أستراليا، يمكن أن يكون مرتبطا بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قام الباحثون بدراسة على 1446 رجلاً تم تشخيص إصابتهم في وقت سابق بسرطان البروستاتا المعتدل إلى العالي الدرجة قبل بلوغهم سن السبعين، وتمت مقارنة ذلك بـ1390 رجلاً من نفس العمر لم يصابوا بالسرطان مطلقاً.

ونظر الباحثون إلى فروة رأس كل رجل وباستخدام الأساليب الإحصائية، تبين أن هناك صلة بين سرطان البروستاتا وتساقط الشعر، ووجدوا أن الرجال الذين لديهم بقع صلعاء في أعلى الرأس كانوا أكثر عرضة بمعدل مرة ونصف للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم بقع صلعاء. وكان المؤشر على الإصابة أقوى بشكل خاص لدى الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا عالي الدرجة في سن 60-69 عاماً.

اكتشفت دراسة بجامعة هارفارد أن الرجال الذين يعانون من بقع صلعاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي مقارنة بالرجال الذين لم يعانوا من الصلع. وارتبط الصلع الخفيف بزيادة قدرها 23 في المائة والصلع الشديد إلى 36 في المائة. لكن الصلع الأمامي لم يكن له تأثير يذكر.

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