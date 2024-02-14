ما الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى الكبد الدهني؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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الكبد الدهني هو حالة ناتجة عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد. يحتوي الكبد بشكل طبيعي على بعض الدهون، ولكن عندما يتجاوز المستوى 5-10٪ يصنف على أنه مرض الكبد الدهني، وهو حالة مزمنة تدمر وظائف الكبد.

ويلعب الكبد دورًا أساسيًا في إزالة السموم من الجسم بأكمله، وعندما يضطرب عمله، يعاني الجسم بأكمله.

ويؤكد المختصون أنه كما أن العادات الغذائية يمكن أن تلعب دوراً في صحة الكبد سواء كان سلبياً أو إيجابيا، فهناك أنواع من الأطعمة يمكن أن تساعد الكبد على أداء وظيفته أو تضره.

يعتقد الأطباء أنه إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني، فإن اتباع نظام غذائي صحي فقط ليس كافيًا، ويجب على المريض أيضًا تجنب بعض الأطعمة.

الأطعمة التي يجب على مرضى الكبد الدهني تناولها

الثوم: يستخدم بكثرة في المطابخ الهندية، وللثوم فوائد صحية عديدة فهو يساعد في عملية إزالة السموم، وبحسب دراسة نشرت عام 2022، فإن مكملات الثوم لها تأثير إيجابي على مرضى الكبد الدهني غير الكحولي.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: يمكن للأطعمة مثل السلمون والجوز وبذور الكتان تحسين دهون الكبد وفقًا للدراسات الطبية، وخلصت النتائج إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في السيطرة على الوزن ومستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ودهون الكبد.

البروكلي: يعد تناول البروكلي خيارًا رائعًا للكبد الدهني، وينصح الخبراء بإضافة مجموعة متنوعة من الخضار إلى طبقك، وإذا كنت تعاني من الكبد الدهني، فيمكن أن يكون البروكلي حلاً سحريًا.

الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة الدهنية والمقلية: الإكثار من الأطعمة المقلية ليس له أي فوائد صحية، ويمكن تشكل خطراً محدقاً على المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني،

الحبوب المكررة: الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض يمكن تؤثر سلباً على بالكبد.

المشروبات السكرية: يمكن أن يؤدي السكر المكرر والسكر المضاف إلى تفاقم حالة الكبد الدهني، ويجب تجنب الأطعمة السكرية مثل الحلوى والكعك والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يزيد من كمية الدهون المتراكمة في الكبد.

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