هل يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة نشرت في مجلة Nature Communications أن ظهور الشيب مبكرا مرتبط بالحمض النووي. وقد حدد العلماء في هذه الدراسة، الجين الأول المرتبط بالشيب وهو IRF4، الذي يلعب دورا مهما في إنتاج الميلانين.

وتعاني بعض العائلات من الشيب المبكر وهذا ليس مرضا، بل يشير إلى أنهم وراثيا لا يمكنهم إنتاج صبغة الميلانين بالكمية المطلوبة وقد أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد، أن الجهاز العصبي الودي، المرتبط بالاستجابة للتهديدات الخارجية، مسؤول عن بصيلات الشعر غير المصبوغة وهذا يساهم في ظهور الشيب.

ولتجنب ظهور الشيب مبكرا، يجب التقليل من مستوى الإجهاد. كما أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر في ظهور الشيب لأن نقص فيتامين В12 والحديد والزنك وفيتامين D3 يؤدي إلى نقص صبغة الميلانين في الشعر. لذلك ينصح الخبراء بإضافة الجوز واللحوم الخالية من الدهون والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي.

وكشفت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر ثلاثة أسباب للشيب المبكر، الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الشيب يعتبر مبكرا إذا ظهر قبل الخامسة والعشرين من العمر، حيث في هذه الحالة يفقد الشعر لونه ليس بسبب تغيرات فسيولوجية في الجسم، بل لأسباب أخرى.

وتقول: "يمكن أن يؤدي نقص عناصر الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В إلى ظهور الشيب المبكر. وهناك أيضا عامل وراثي، الذي يؤخذ في الاعتبار أيضا إذا كان الأقارب يعانون من الشيب المبكر. كما يمكن أن يؤثر عامل التوتر أيضا".

ووفقا للأخصائية، عند ظهور أولى الشعرات الرمادية، يجب مراجعة الطبيب. فإذا تبين أن المشكلة ليست وراثية، بل بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، فيمكن معالجة الحالة واستعادة لون الشعر.

وتقول: "يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب المبكر، ولكن فقط في بدايته. لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أول شعرات رمادية، عليه استشارة الطبيب، لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم وحينها قد يصبح بالإمكان إعادة اللون الطبيعي لنسبة معينة من الشعر".

ولكن وفقا لها، غالبية الناس يتجاهلون هذه الحالة في البداية، ويستشيرون الطبيب بعد فوات الأوان.

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