6 فوائد مذهلة لشرب ماء الزنجبيل الدافئ على الريق

المصدر: البيان

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يعتقد كثير من الناس أنه يجب بدء يومهم بكوب من الماء الدافئ لأنه قد يساعدهم على إنقاص الوزن، وخلال فصل الشتاء، يعمل ماء الزنجبيل الدافئ على الريق كعلاج للعديد من الأمراض، حيث له استخدامات طبية منذ أكثر من 5000 عام.

قالت فيديكا بريمناني، أخصائية التغذية السريرية، في الهند إن الزنجبيل عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقدم لنا فوائد صحية كبيرة، لأنه يحتوي على الكولين، وهو لبنة أساسية من الناقلات العصبية التي قد تساعد الدماغ والأعصاب على العمل. ليس هذا فحسب، بل يحتاج جسمنا إلى الكولين للمساعدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية ووظائف العضلات، وفقا لموقع news9live.

6 فوائد لماء الزنجبيل الدافئ على الريق:

1. آلام الحلق: يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول التي ثبت أنها تساعد في تخفيف آلام وألم الحلق. تساعد نكهة ورائحة الزنجبيل أيضًا على تخفيف نزلات البرد والسعال.

2. مضاد للالتهابات: وفقا للدراسات، فإن الزنجبيل له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة – ما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة في الجسم.

3. الغثيان: ثبت أن ماء الزنجبيل يساعد في علاج الغثيان وغثيان الصباح أثناء الحمل.

4. ينظم مستويات الكوليسترول: وجد الباحثون أن الزنجبيل ساعد في تنظيم مستويات LDL والدهون الثلاثية، مما يساعد على إدارة الكوليسترول الكلي.

5. يساعد على منع عسر الهضم: يساعد ماء الزنجبيل في تخفيف الانتفاخ والغازات وانتفاخ البطن وحتى عسر الهضم.

6. آلام الدورة الشهرية: ثبت أن الزنجبيل يساعد في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية.

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