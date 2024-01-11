لأول مرة... رصد إنفلونزا الطيور في ثدييات قرب القارة القطبية الجنوبية

المصدر: د ب ا

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أكد علماء بريطانيون اليوم الخميس أنهم اكتشفوا إنفلونزا الطيور، في ثدييات بالقرب من القارة القطبية الجنوبية لأول مرة. وتم اكتشاف الفيروس في حيوانات "أفيال البحر" و"فقمات الفراء"، حسبما أعلنت وكالة صحة الحيوان والنبات التابعة لحكومة المملكة المتحدة في لندن. كما تم اكتشاف الفيروس في النوارس الدومينيكية ونوارس قطبية جنوبية.

ومن المحتمل أن يكون الفيروس قد دخل عن طريق الطيور المهاجرة من أمريكا الجنوبية وانتشر منذ ذلك الحين إلى الفقمة وأنواع الطيور الأخرى في الجزيرة.

وقالت لورا سينكلير ويليس، الرئيس التنفيذي لحكومة ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش إن "انتقال وانتشار هذا المرض هو في المقام الأول ظاهرة طبيعية، ونحن نواصل التأكيد على أهمية الأمن البيولوجي الدقيق من قبل جميع أولئك الذين يدخلون ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش".

وحذر إيان براون، مدير وكالة صحة الحيوان والنبات من أن "إتش 5 إن 1" يعرض النظام البيئي الدقيق والفريد من نوعه في أنتاركتيكا للخطر. ويشكل انتشار إنفلونزا الطيور في المنطقة خطرا على أعداد كبيرة من الطيور البحرية والثدييات البحرية.

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