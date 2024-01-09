ما هو اختبار شامروث؟ وما علاقته بأمراض القلب؟

المصدر: البيان

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تعتبر أمراض القلب هي الأكثر فتكاً وهي مسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم سنويا. ولكن وفقًا للخبراء، يمكن اكتشاف أمراض القلب والأوعية الدموية والدورة الدموية في الوقت المناسب إذا اكتشف الشخص العلامات والأعراض التحذيرية المبكرة - وأكثرها شيوعًا هي ضيق التنفس وألم في الصدر.

ولكن هناك علامات أخرى غالبًا ما يتم التغاضي عنها، وقد تظهر حتى على الأصابع. وبحسب الخبراء، يمكن التأكد من ذلك عن طريق إجراء اختبار بسيط.

ما هو تعجر الأصابع؟

تعجّر الأظافر هو زيادة عرض أطراف الأصابع والأظافر وتُصبح أكثر استدارةً مقارنةً بالشكل الطبيعي، ويقول الأطباء إن تعجر الأصابع يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لأمراض القلب.

وحذر طبيب الأمراض الجلدية الدكتور دانييل سوجاي، من أن تعجر الأصابع (زيادة عرض أطراف الأصابع مع تضخم وانحناء الأظافر إلى الأسفل) يمكن أن يظهر لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض.

كيفية التحقق من تعجر الأصابع؟

ومن أجل التأكد من ذلك، يمكن إجراء اختبار بسيط للتحقق مما إذا كانت الأصابع مصابة بالتعجر فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لأمراض الرئة وأمراض القلب وسرطان الرئة.

وقال: «تعجّر الأصابع أو الظفر، أو إذا كان لديك كبر في الأنامل وتقوس ظفرك إلى الأسفل، فهذا هو الوقت الذي نشعر فيه بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة بما في ذلك سرطان الرئة».

كما أوضح «سوجاي» أنه للقيام باختبار شامروث، تحتاج إلى وضع ظفرين معًا، واحد من كل يد، وإذا كانت أصابعك سليمة، يجب أن ترى فجوة صغيرة على شكل ماسة في أسِرة الظفر (بدايته).

لكن إذا أجريت الاختبار وجمعت أصابعك معًا، ولم تعثر على الماسة الصغيرة بين أصابعك، فيجب أن تقلق بشأن تعجر الأصابع.

كيف ترتبط تعجر الأصابع بأمراض القلب؟

يقول الأطباء إن تعجر الأصابع يرتبط بأمراض القلب لأنه يحدث غالبًا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. يمكن أن يحدث هذا عندما يفشل القلب في ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، كما يمكن أن يكون مؤشرا على أمراض الرئة.

ما هي أعراض أمراض القلب؟

بصرف النظر عن تعجر الأصابع، فإن أمراض القلب لها الأعراض التالية:

غثيان

ألم صدر

ضيق في التنفس

آلم الجسد

شعور بالإغماء

يقول الأطباء أن بعض الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هي تصلب الشرايين، والذي يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل اتباع نظام غذائي غني بالدهون والتدخين وتناول الكحول.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تصبح جدران الشرايين مغطاة برواسب الدهون. وهذا ما يعرف بالتصلب العصيدي. وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.

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