علامات في الأظافر تنذر بمرض خطير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد لا يكون سرطان الجلد من الأمراض الشائعة، لكن هذا لا يجعله أقل خطورة على الصحة، ويُعرف هذا المرض القاتل بتكوين ورم قاتل في أكبر عضو في الجسم، ويظهر المرض غالبا على شكل تغيرات في الشامات الموجودة بالجسم أو ظهور شامات جديدة، ولكن وفقًا للأطباء، يمكن أن يظهر هذا المرض أيضًا بعض العلامات المبكرة على الأظافر.

ما هي أعراض سرطان الجلد؟

وفقا للأطباء، فإن أعراض بعض الحالات الصحية، مثل سرطان الرئة، ليست واضحة. غير أن هناك بعض الأعراض على الأظافر تنذر بالإصابة بسرطان الجلد.

وأدرج الدكتور كاران راج، المختص في سرطان الجلد، في مقطع فيديو على تطبيق TikTok، الأعراض الخمسة التي تظهر على الأظافر والتي يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية خطيرة، وفقا لموقع news9live.

نقطة بيضاء في منتصف الأظافر:

وفقاً للدكتور كاران راج، فإن وجود نقطة بيضاء في منتصف الأظافر ليس عادة أمراً يدعو للقلق. إذا لاحظ المرء هذه النقاط البيضاء الشبيهة بالسحابة في الأظافر، فهي في معظم الحالات تعتبر طبيعية. ومع ذلك، إذا كانت مصحوبة بخط داكن، فقد يكون ذلك بسبب السرطان.

الخطوط الداكنة:

ظهور خطوط داكنة على الأظافر وتستمر لفترة طويلة، دون أي إصابة، يعد علامة تحذيرية للإصابة بسرطان الجلد، خاصة إذا كانت الخطوط تنمو في الحجم، فيجب فحصها فورا. وفي حالات نادرة، يكون ذلك علامة على سرطان الجلد تحت اللسان – وهو شكل من أشكال سرطان الجلد.

ولكن هناك علامات تحذيرية رئيسية أخرى جيدة، مثل:

تغيرات في اللون داخل الأظافر وحولها

كدمات تحت الأظافر لا تشفى

انفصال الظفر

ويقول الأطباء إنه إذا لاحظ الشخص هذه العلامات، ينصح بمراجعة طبيب مختص في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن الأمر نفسه يحدث في حالة الأكزيما أو الصدفية أو التهاب المفاصل، إلا أنه لا يزال علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

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