تقلل تناول الطعام بنسبة 40% .. حبوب ثورية لإنقاص الوزن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

غالبًا ما يتفاقم التحدي المتمثل في فقدان الوزن الزائد بسبب الرغبة في الشعور بالشبع، ما يدفع الباحثين إلى استكشاف طرق أكثر ابتكارًا لخداع معدتنا للاعتقاد بأنها ممتلئة بوجبة دسمة.

ولقد اتخذ مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نهجا جديدا لحل هذه المشكلة، حيث طوروا حبة تهتز تدغدغ المعدة من الداخل، ما يثير أجهزة استشعار تمدد متخصصة في جدار المعدة لإخبار الدماغ بأنه لم تعد هناك مساحة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت شريا سرينيفاسان طالبة سابقة بالمعهد هي الآن مهندسة حيوية بجامعة هارفارد «بالنسبة لشخص يريد إنقاص الوزن أو التحكم بشهيته، يمكن تناولها قبل كل وجبة. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام حقًا لأنه سيوفر خيارًا يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية التي نراها مع العلاجات الدوائية الأخرى الموجودة هناك». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» عن مجلة «ساينس أدفانس» العلمية المرموقة.

جدير بالذكر، أن ما يقرب من 2 من كل 5 أمريكيين بالغين يعتبرون الآن يعانون من السمنة المفرطة، وأن ما يقرب من الثلث يعانون من زيادة الوزن.

وفي حين أن العلاقة بين كتلة الجسم والصحة هي علاقة معقدة، فإن التحديات المرتبطة بحمل كميات كبيرة من الدهون المخزنة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى سلسلة من الحالات المثيرة للقلق. وإحدى نتائج زيادة الوزن هي ضعف القدرة على الشعور بالرضا عند تناول كميات أقل من الطعام، وخاصة الدهون والسكريات. فيما يعد التحكم في السعرات الحرارية من خلال اتباع نظام غذائي بمثابة صراع عندما يكون الدماغ مهيأ لتوقع المزيد.

وهناك، بالطبع، عدد من الطرق التي يمكننا من خلالها اختراق دوائر الهضم في الجسم لإيقاف استجابة الجوع، بدءًا من مجرد ملء معدتنا بمواد منخفضة السعرات الحرارية، مثل الماء، إلى التدخلات الجذرية مثل جراحة السمنة.

ويستهدف آخرون كيمياء الدماغ، باستخدام المستحضرات الصيدلانية لإطفاء الشعور بالفراغ.

وكما هو الحال غالبًا مع كل الأمور الطبية، هناك تكاليف وفوائد لكل منها.

أيضا، يمكن أن تكون للأدوية آثار جانبية، والجراحة عملية جراحية للغاية، كما أنه ربما لا تناسب الجميع، وفق سرينيفاسان، التي تضيف «بالنسبة لكثير من السكان، فإن بعض العلاجات الأكثر فعالية للسمنة تكون مكلفة للغاية. وعلى نطاق واسع، يمكن تصنيع أجهزتنا بسعر معقول جدًا من حيث التكلفة. وهذا الجهاز بسيط بالفعل إلى حد ما. يشار إليه باسم حبوب التحفيز الإلكتروني الحيوي القابلة للهضم (VIBES)، وهي تتكون من كبسولة طولها 30.65 ملم (ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة) مغلفة بغشاء جيلاتيني يذوب في غضون دقائق من ابتلاعها. ويوجد في الداخل آلية محملة بنابض تعمل على تشغيل محرك اهتزازي بمجرد دخول الكبسولة بأمان داخل المعدة، وتنطلق بعيدًا بترددات مضبوطة لتحفيز الأعصاب الحسية بجدار المعدة والتي تستجيب عادةً لتمدد الأنسجة».

حري بالذكر، تم اختبار الكبسولة على 10 خنازير صغيرة من يوركشاير، وتم رصد الحركة والسلامة والمدة والفعالية بالنهاية في تقليل تناول الطعام. فابتلع كل حيوان حبة VIBE قبل 20 دقيقة من تناول الطعام، ثم ظل الجهاز يطنّ في معدته لمدة نصف ساعة تقريبًا.

لم تكن الحبوب مرتبطة فقط بارتفاع الهرمونات التي تشير إلى أن الدماغ لم يعد في وضع الجوع، بل استجابت الخنازير التي كانت تحتوي على الحبة المتلألئة في أمعائها بتناول كميات أقل بنسبة 40 في المائة من اقرانها. وتُرجم هذا أيضًا إلى وسيلة فعالة لفقدان الوزن، حيث اكتسبت خنازير الاختبار الوزن بشكل أبطأ خلال الفترة التجريبية. مع عدم وجود أي علامات على حدوث ضرر في دواخلها،

وقد مررت الخنازير الكبسولات بعد بضعة أيام دون أي مشكلة؛ فيما يبحث العلماء الآن عن طرق لزيادة وقت تشغيل الجهاز وتوسيع نطاق تصميمه للتجارب السريرية على البشر على أمل أن يصبح في يوم من الأيام وسيلة جديدة لفقدان الوزن.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز