عادة يجب اتباعها في النوم أكثر أهمية من الحصول على ساعات كافية

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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وجدت عدة دراسات، منذ فترة طويلة، أن أولئك الذين ينامون ما بين ست إلى ثماني ساعات يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض، بل ويعيشون لفترة أطول. ولكن ماذا عن وقت النوم؟

من المثير للدهشة أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الحفاظ على مواعيد نوم ثابتة يمكن أن يكون أكثر فائدة من قضاء المزيد من الوقت في النوم.

قال الدكتور كريس وينتر، طبيب الأعصاب وخبير النوم إنه يوصي بالذهاب إلى السرير في موعد محدد والاستيقاظ كذلك في نفس الوقت كل صباح، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأضاف: "بشكل عام، تعد مواعيد النوم مهمة لأن أجسامنا تعمل بشكل أفضل عندما تكون قادرة على توقع ما سيأتي بدلا من مجرد الاستجابة له".

وجدت دراسة نشرت الشهر الماضي في مجلة النوم أن الحفاظ على موعد نوم منتظم يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20 في المائة.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنه على الرغم من أهمية عدد ساعات النوم، إلا أن النوم الأقصر والأكثر انتظامًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة المبكرة مقارنة بالنوم لفترة أطول مع أوقات نوم غير منتظمة.

بعد الكفاح من أجل الحصول على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل، قد يبدو النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع أفضل طريقة للحصول على بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

يستخدم الدكتور وينتر مثال بعض عمال المناوبات الذين يتناوبون بانتظام من نوبات النهار إلى الليل، ما يؤدي إلى ذهابهم إلى الفراش في أوقات غير منتظمة.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون باستمرار في نوبات ليلية سيكونون أقل عرضة لخطر المشاكل الصحية، لأن روتين نومهم منتظم.

على مدار اليوم، ينتج الجسم هرمونات مثل الكورتيزول الذي ينظم التوتر، والسيروتونين الذي يتحكم في الحالة المزاجية.

في الشخص السليم، تصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها في حوالي الساعة 8 صباحًا، مما يوقظنا، وتنخفض إلى أدنى مستوياتها عند الساعة 3 صباحًا في اليوم التالي، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى ذروتها بعد خمس ساعات.

من الناحية المثالية، سيتم تحفيز هذه الذروة عند الساعة 8 صباحًا عن طريق التعرض لأشعة الشمس، إن لم يكن عن طريق الإنذار. عندما يحدث ذلك، ستبدأ الغدد الكظرية والدماغ في ضخ الأدرينالين.

بعد الظهر، تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض المطرد. يتباطأ التمثيل الغذائي، ويبدأ التعب. ويتحول السيروتونين تدريجيًا إلى الميلاتونين، الذي يسبب النعاس.

نظرًا لأن النوم يتغير دائمًا بالنسبة للعاملين في المناوبات، فإن أجسامهم لا تستطيع تنظيم إنتاج الهرمونات بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ضعف النوم، وصعوبة التركيز، ونقص الطاقة، وتقلب المزاج.

ويقول الدكتور وينتر أعتقد أن الناس ينزعجون حقًا في بعض الأحيان إذا حاولوا جعل وقت استيقاظهم أو وقت نومهم صارمًا للغاية لأنهم لا يستطيعون النوم في ذلك الوقت.

وإذا ذهبت للنوم في وقت متأخر من الليل، فلا تأخذ قيلولة طويلة لتعويض ذلك. وهذا قد يزيد من صعوبة النوم عندما يبدأ وقت النوم.

وأضاف الدكتور وينتر: "إن القيلولة غالباً ما تؤدي إلى إدامة مشكلة النوم وتحول ليلة واحدة وصعبة للنوم إلى مشكلة مستمرة".

توصي مؤسسة النوم بالاسترخاء في نفس الوقت كل ليلة مع كتاب أو موسيقى أو حمام دافئ لتعويد الجسم على روتين ثابت للنوم.

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