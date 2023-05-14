أطعمة تزيل غازات البطن وأخرى تسببها

المصدر: البيان

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قد يتسبب الأكل بسرعة إلى دخول الهواء الزائد إلى الجسم ما يؤدي إلى حدوث انتفاخات في البطن.

وهناك بعض الأطعمة تتسبب بملء البطن بالغازات وهو أمر مزعج بالطبع، لكن يمكن القيام ببعض الأمور التي قد تقي وتمنع تكوين غازات البطن مثل تناول الوجبات ببطء لمنع بلع الهواء خلال تناول الطعام، ومن المهم التوقف عن مضغ العلكة التي تؤدي بدورها إلى ابتلاع الهواء باستمرار مما يؤدي إلى زيادة عدد المرات التي يحتاجها الشخص للتجشؤ، وقد تكون الحساسية سببا رئيسا لحدوث الغازات وأعراض أخرى مثل الانتفاخ والغثيان، وأحد الحلول هو اتباع نظام غذائي مناسب خالٍ من أي أطعمة تسبب الغازات وتحتوي على أطعمة تزيل غازات البطن.

أطعمة تزيل غازات البطن

هناك الكثر من الأمثلة على أطعمة تزيل غازات البطن، والأمر الجيد هو أن هذه الخيارات متوفرة بسهولة في أي مطبخ للتخلص من مشاكل الغازات بشكل طبيعي دون الحاجة لتدخلات طبية، مثل:

الخيار

يتكون الخيار بشكل أساسي من الماء، والذي يمكن أن يساعد في التخلص من أي صوديوم إضافي في نظامك، وفقًا لموقع Providence. يحتوي الخيار أيضًا على مادة الفلافونويد التي تسمى كيرسيتين والتي تحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات، وفقًا لدراسة نشرت في Nutrients، لذلك يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ في بطنك.

الياوورت

قد يساعد الياوورت (الزبادي) أيضًا في الحفاظ على بطنك سعيدًا لأنه معروف على نطاق واسع بتأثيره الإيجابي على صحة الأمعاء. يحتوي على البروبيوتيك، الذي يساعد على تنظيم الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويمكن أن يساعد في منع الانتفاخ. اختر الأنواع العادية، لأن السكر المضاف قد يساهم أيضًا في الانتفاخ.

الهليون

الارتباط الأكثر شيوعًا بين الهليون والبول هو أن تناول الخضراوات الربيعية تجعلك تتبول بشكل متكرر بعد تناولها. هذا يرجع إلى الخصائص المدرة للبول الموجودة في الهليون، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH). تساعد مدرات البول جسمك على التخلص من الملح والماء وبذلك يمكن أن تقلل الانتفاخ.

الموز

يساعد الموز على محاربة الانتفاخ وتثبيط احتباس الماء بسبب محتواه من البوتاسيوم المهم لتنظيم مستويات الصوديوم في الجسم. لذلك، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل احتباس الماء. بالإضافة إلى الموز، يمكنك العثور على البوتاسيوم في القرع والفواكه المجففة، مثل المشمش والخوخ والزبيب.

بذور القرم:

حيث إن بذور القرم تحتوي على مركب يطلق عليه الثيمول والذي بدوره يقوم بفرز العصارة المعدية التي تحسن عملية الهضم، ويمكن الاستفادة منه عن طريق تناول ما يقدر بنصف ملعقة صغيرة من هذه البذور مع كمية من الماء لمرة واحدة مما سيشعر الشخص بالتحسن.

ماء الجيرة:

تعد ماء الجيرة من أفضل العلاجات المستخدمة لحل مشكلة الغازات، ويعود ذلك لاحتوائها على زيوت هامة تقوم بتحفيز الغدد اللعابية وسيساعد هذا الأمر على تحسين عملية هضم الطعام والوقاية من تكوين الغازات، وتحضر عن طريق غلي ملعقة كبيرة من بذر الكمون في مقدار كوبين من الماء لمدة تصل إلى 10-15 دقيقة ومن ثم تركه ليبرد ويصفّى قبل شربه.

الزنجبيل الطازج:

من الجيد تناول حوالي ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبروش مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون بعد تناول وجبات الطعام حيث سيساعد هذا الخليط على التخلص من الغازات، كما يعد شرب شاي الزنجبيل أيضًا علاجًا منزليًا فعالًا للتخفيف من الغازات.

عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم:

الخليط المكون من ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع كوب من الماء سيؤثر بشكل ممتاز على التخلص من غازات البطن وذلك عند شربه بعد وجبات الطعام حيث إنه سيساعد في تشكيل أكسيد الكربون الذي يسهل عملية الهضم.

أطعمة تسبب غازات البطن

تعد مشكلة غازات البطن من المشاكل المزعجة والمحرجة نوعًا ما، وقد تتطلب من الشخص تناول أطعمة تزيل غازات البطن لكن قبل اللجوء لهذه الأطعمة والوصفات المنزلية يجب تناول الأغذية التي تسبب غازات البطن بكمية قليلة وهي موضحة بالنقاط الآتية.

الأطعمة المصنعة

العدو رقم 1 ضد بطن خالية من النفاخ هو الصوديوم. يحتفظ الصوديوم بالماء في جسمك ما يؤدي إلى التورم أو الانتفاخ.

يأتي الصوديوم عموماً من الأطعمة المعبأة والمعالجة غير الصحية، مثل الوجبات السريعة والتوابل والصلصات والحساء المعلب واللحوم الباردة والسلع المخبوزة مثل الخبز والكعك.

الأطعمة الغنية بالدهون

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة المخبوزات واللحوم المصنعة والجبن، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية كل هذه الأشياء تستغرق وقتاً أطول قليلاً للهضم من الأطعمة الأخرى ما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ.

بشكل عام، من الأفضل لك الحد من تناول الدهون المشبعة بنسبة 10% أو أقل من السعرات الحرارية اليومية (200 سعرة حرارية أو حوالي 22 غراماً في نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعر حراري)، كما توصي MedlinesPlus.

الألبان

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان بأشكالها المختلفة – بما في ذلك الجبن والحليب والآيس كريم – إلى مشاكل في البطن لدى البعض بسبب اللاكتوز.

يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في هضم اللاكتوز، وفقاً للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي. إذا كنت لا تستطيع التخلي عن منتجات الألبان، فحاول تناول مكمل إنزيم مثل Lactaid قبل تناول الطعام لمساعدة جسمك على تكسير اللاكتوز. الاستثناء هنا هو أن الزبادي قد يساعد في محاربة انتفاخ البطن.

الخضراوات الصليبية

تشمل الخضراوات الصليبية البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت والجرجير وبراعم بروكسل، وفقًا لأكاديمية علم التغذية. إن تناول هذه الخضراوات بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في تراكم الغازات الزائدة، ما يؤدي إلى الانتفاخ. تحتوي هذه الخضار على سكر يسمى رافينوز، والذي يمكن أن يسبب الغازات أيضاً.

البقوليات:

فالبقوليات بأنواعها تحتوي على الكثير من الرافينوز وهو سكر معقد يتسبب بالمشاكل في الهضم.

الحبوب الكاملة:

تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على الرافينوز والنشا والألياف التي قد تسبب نشوء الغازات عند هضمها.

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