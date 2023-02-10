أفضل زيت لقلي الطعام وفوائده الغذائية

المصدر: البيان

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أكد خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أن زيت عباد الشمس هو أفضل الزيوت لقلي الطعام، مشيراً إلى أنه يجب اختيار الزيت الذي يحتوي على حمض الأولييك لفوائده العديدة ومساهمته في تخفيض مستوى ضغط الدم وتأثيره الإيجابي في عمل الدماغ كما أنه يحمي من ظهور التجاعيد المبكرة.

ووفقا له، من الضروري وجود حمض الأولييك في النظام الغذائي وخاصة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويبذلون مجهودا بدنيا شاقا.

وقال: "يمكن أن يحتوي زيت عباد الشمس على أقل من 28% من حمض الأولييك، ويمكن أن يحتوي على أكثر من 75%".

وأكد أن زيت عباد الشمس المحتوي على نسبة عالية من حمض الأولييك له طعم محايد ولونه أصفر فاتح ولا يحتوي على دهون متحولة لذلك "يمكن قلي الطعام باستخدام هذا الزيت المكرر". وفقا لروسيا اليوم.

زيت عباد الشمس له العديد من الفوائد الغذائية منها:

- صحة القلب

يعتبر زيت عباد الشمس منخفض الدهون وغني بفيتامين E مما يجعله صحياً للقلب كما يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي من تصلب الشرايين.

- يخفض الكولسترول

غني بالأحماض الدهنية الأحادية ويعمل على خفض مستوى الدهون السيئة في الجسم، كما أنه غني بالليستين التي تسهم أيضاً في خفض الدهون السيئة.

- مضاد للأكسدة

يلعب فيتامين E الموجود في زيت عباد الشمس دوراً هاماً كمضاد أكسدة مما يجعله لاعباً أساسياً في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والشرايين والأوعية.

- المناعة

غني بالزنك الذي يلعب دوراً أساسياً في عمل الجهاز المناعي في الجسم ويعزز فاعليته في الوقاية من العديد من الأمراض.

- البشرة والشعر

يعتبر فيتامين E الموجود في هذا الزيت مضاد أكسدة لذا يحمي البشرة من آثار التقدم بالسن ويحافظ على نعومة الشعر والبشرة.

- الصحة العصبية

يحتوي على فيتامين B والمغنيسيوم اللذان يعززان من صحة الجملة العصبية في الجسم، حيث يعمل المغنيسيوم كمرخي للأعصاب.

وبالتالي سوف يحقق إضافة هذا الزيت إلى النظام الغذائي الفوائد الغذائية المرجوة بالتزامن مع أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة يومياً.

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