ماذا يحدث لصحتك عند تناول الكرز ليلاً؟

المصدر: وكالات

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تتميز ثمرة الكرز باللون الأحمر الداكن إلى المصفر والشكل المستدير، وفي العادة يقسم الكرز إلى نوعان رئيسيان: الكرز الحامض والكرز الحلو.

يتوفر الكرز الحلو عادة من شهر مايو إلى شهر أغسطس ويتميز الكرز الحلو باحتوائه على فيتامين ج، ومضادات الأكسدة الأنثوسيانين، والميلاتونين.

أما الكرز الحامض فيكون موسم نموه أقصر، حيث يتوفر لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين في منتصف يونيو في المناطق الدافئة وفي أواخر يوليو وأغسطس في المناطق الباردة.

تتعدد فوائد الكرز الصحية والعلاجية؛ وذلك لكونه مصدرا غنيا لفيتامين أ، وفيتامين ج، والألياف، والمنغنيز، والنحاس. الأمر الذي يعزز من فوائد الكرز الصحية والعلاجية.

ويستمتع الكثير من الناس بتناول حبات الكرز في جميع أوقات اليوم. ومع ذلك، يعتقد بعض الناس أن تناول الكرز في الليل يمكن أن يكون ضارًا بالصحة.

وقد يكون هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الكرز.

ومع ذلك، في حين أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكر، إلا أنها تحتوي أيضًا على ألياف لن تؤثر على الهضم بنفس القدر، وفق «ميديكال نيوز توداي» التي تؤكد «في الواقع، قد يساعدك تناول الكرز قبل النوم في الحصول على نوم أفضل»، وذلك حسبما نشر موقع «healthdigest» الطبي المتخصص.

وفقًا لـ«كليفلاند كلينك» يساعد الكرز على زيادة كمية الميلاتونين في الجسم.

والميلاتونين هرمون يساعد على تنظيم النوم. لذا، فإن تناول الكرز قبل النوم قد يساعدك على النوم والبقاء نائما لفترة أطول.

ويحتوي الكرز على التربتوفان (حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين).

وقالت أخصائية التغذية بيث زيروني «إن الكرز الحامض يحتوي على إنزيمات مختلفة، فإنه في الواقع يحافظ على التربتوفان في الجسم لفترة أطول... لذلك فإنه لا يجعلك تنام في وقت مبكر فحسب، بل يجعلك نائمًا لفترة أطول».

ويمكن أن يقلل الكرز أيضًا من الالتهاب ومن آلام العضلات، ما يساعد على الشعور بالاسترخاء أكثر في الليل والنوم بشكل أفضل.

والكرز ليس فقط لذيذًا، ولكنه يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. لأنه مليء بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات والفيتامينات A و C و E، كما أنه يحتوي على مادة الأنثوسيانين؛ وهي مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف. فالكرز غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، ما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر.

ان تناول المزيد من الفاكهة، بما في ذلك الكرز مفيد للصحة العامة. فهذه الفاكهة غنية بالألياف ويمكن أن تساعد في الحفاظ على انتظامك وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى.

كما يحتوي الكرز أيضًا على الكثير من الماء، لذا فإن تناول الفاكهة بانتظام يمكن أن يحافظ على رطوبتك. وايضا يمكن أن يؤكل الكرز عاديًا أو يمكنك إضافته إلى الزبادي أو الحبوب أو دقيق الشوفان أو العصائر. وإذا كنت تبحث عن طريقة لذيذة لتحسين صحتك، فأضف الكرز إلى نظامك الغذائي.

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