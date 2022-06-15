دراسة: هذه الأطعمة يمكنك تناولها حتى بعد انتهاء صلاحيتها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحرص الكثير من الأفراد على التدقيق في تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات قبيل الشراء، مع اختيار أطول فترة ممكنة من الوقت قبل انتهاء صلاحيتها، وبالطبع تأتي الأطعمة والمواد الغذائية في مقدمة هذه المنتجات.

غير أن دراسة أمريكية أكدت أن الحليب والجبن والبيض والمعكرونة وغيرها الكثير، منتجات نستطيع استعمالها حتى بعد انتهاء المدة، حيث تكون التواريخ المعروضة مجرد إرشادات تعطي فكرة عامة عن موعد تناول طعامك، ولا تشير فعليا إلى سلامة الغذاء، وذلك وفقا لما نقلته العربية نت عن "نيويورك بوست".

فمثلاً الحليب، تقول الدراسة إنه لا بأس من استهلاك معظم أنواع الحليب لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد التاريخ المدون على الكرتون، في حين تحذّر من استخدام حليب الأطفال بعد انتهاء صلاحيته.

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على نوع الحليب الذي تشتريه، وبشكل عام كلما زادت نسبة الدهون قلت مدة بقائه مع ضرورة شم حليبك سريعا للتحقق مما إذا كان حامضا.

وأيضاً الجبن، فلا ضرر من تناول الكثير من الجبن الصلب بعد فترة طويلة من تاريخ انتهاء صلاحيته، مع ضرورة الانتباه إلى عدم نمو عفن بلون أزرق أو برتقالي أو أخضر.

أما البيض، فيمكنك على الأرجح تجاهل التاريخ المدون على كرتونة البيض تماما، حيث إنها عادة ما تكون آمنة للأكل لأسابيع بعد تاريخ الطباعة.

كذلك ستكون المعكرونة الجافة في خزانتك على ما يرام لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وبمجرد الطهي يمكنك تناولها بأمان لمدة تصل إلى أسبوع، ولكن يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر إذا كانت مجمدة.

وهناك الملح والفلفل والدقيق وصودا الخبز والسكر لفترة طويلة، وذلك بسبب قلة الرطوبة.

كما ستبقى اللحوم والدواجن النيئة في الثلاجة لبضعة أيام فقط، لكن تخزينها في المجمد طريقة رائعة لإطالة عمرها، معها الأسماك النيئة قد تبقى لمدة تصل إلى 9 أشهر في المُجمِّد، بينما لا يمكن أن تدوم الأسماك المدخنة أكثر من ستة أشهر.

والخضار والفواكه المعبأة في أكياس يمكنك استعمالها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولكن إذا لم يمض وقت طويل جدا، أما الفواكه والخضراوات المجمدة، فعادة ما تكون صالحة لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد التاريخ المطبوع.

وأيضا يمكن أن تستمر الكثير من الأطعمة المعلبة لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وخاصة الحساء والخضراوات.

يشار إلى أنه باستثناء المنتجات الطازجة، يتم تمييز جميع المواد الغذائية تقريبا بتاريخ انتهاء الصلاحية، لإعطاء المستهلك فكرة عن موعد انتهاء جودة الطعام.

ما يعني أن بإمكان المستهلك الاستمتاع تناول تلك المواد الغذائية قبل انتهاء التاريخ المدوّن على العبوة.

إلا أن التواريخ المعروضة تكون في أحيان كثيرة مجرد إرشادات تعطي فكرة عامة عن موعد تناول الطعام، ولا تشير فعليا إلى سلامة الغذاء.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز