دراسة.. النباتيون أقل عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لكورونا

المصدر: د ب أ

خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما نباتيا أو من يتناولون الأسماك والمأكولات البحرية فقط تنخفض لديهم فرصة الإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا مقارنة بمن بتناولون اللحوم.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص النباتيين تنخفض لديهم فرصة الإصابة بالأعراض المتوسطة إلى الشديدة لفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 73%، والذين يتناولون الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 59%.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن دراسات سابقة قد أظهرت وجود علاقة بين النظام الغذائي وحدة فيروس كورونا وطول فترة الإصابة به، وهو ما أراد فريق البحث التحقق منه بصورة تفصيلية.

واعتمادا على بحث شمل2884 من الأطباء والممرضين على الخط الأمامي والذين تعرضوا للفيروس في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، قام فريق من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتمور في ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية بدراسة العلاقة بين النظام الغذائي وشدة الإصابة بالفيروس.

وكشفت الدراسة عن وجود علاقة واضحة بين تجنب تناول اللحوم وانخفاض فرصة الإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا.

ويعتقد الفريق أن ذلك ربما يرجع إلى زيادة الفيتناميات والمواد المغذية والمعادن في النظام الغذائي النباتي، والتي تعد مهمة لصحة النظام المناعي.

وشملت الدراسة متطوعين تعرضوا بصورة مكثفة لفيروس سارس-سي او -في 2 ، المسؤول عن الإصابة بمرض كوفيد- 19.

وكان الأطباء والممرضون يعملون في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة وأمريكا الصيف الماضي، وكانوا ضمن شبكة البحث السوقي جلوباص للرعاية الصحية.

ودرس الباحثون ثلاثة أنظمة غذائية وهى النظام النباتي الذي يتم تناول خضروات فيه أكثر من اللحوم، والنظام الذي يتم تناول الخضروات والأسماك فيه بصورة أكبر، والنظام الغني بالبروتين والقليل من الكربوهيدرات.

ومن بين المشاركين في الدراسة، قال 568 إنهم أصيبوا بأعراض فيروس كورونا أو لم تظهر عليهم أعراض ولكن ثبتت إيجابية المسحة التي أجريت لهم، في حين قال 2316 شخصا إنهم لم يصابوا بأعراض أو ثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

ومن بين الـ 568 ، قال 138 شخصا إنهم أصيبوا بأعراض متوسطة إلى شديدة بفيروس كورونا، وقال 430 إنهم أصيبوا بعدوى متوسطة للغاية إلى متوسطة.

وقام الفريق البحثي بعد ذلك بدراسة عدة عوامل مؤثرة تشمل العمر والعرقية والتاريخ الطبي وعوامل أسلوب الحياة مثل التدخين ومستوى النشاط البدني.

وخلص الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة الذين كانوا يتبعون نظاما نباتيا أو يتناولون الأسماك بصورة كبيرة قلت لديهم فرص الاصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا مقارنة بمن يتناولون اللحوم.

وبالمقارنة، ارتفعت لدى من يتناولون نظام عالى في البروتين وقليل من الكربوهيدرات فرص الاصابة بالعدوى المتوسطة إلى الشديدة بفيروس كورونا مقارنة بالنباتيين.

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