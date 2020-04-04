مرضى الألم العضلي أسوأ ضحايا "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

يحفل الوسط العلمي خلال هذه الأيام بسباق محموم للتعرف إلى أعراض مرض كورونا الجديد وعلاقتها بالأمراض الأخرى، فقد أوضح باحثون أمريكيون أن مرضى Covid-19 الذين يعانون وجعاً عضلياً شديداً سيكونون الأكثر تضرراً من الفيروس، وعادة ما يصابون بأمراض تنفسية حادة، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

ووجد الباحثون في جامعة نيويورك (NYU) الرابط بين العضلات المؤلمة والحالات الشديدة من Covid-19 عن طريق تحليل السجلات من 53 مريضاً بمستشفى في ونتشو في الصين، وكان معظم المشاركين في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر وزهاء الثلثين من الرجال.

العضلات العميقة

وقالت ميغان كوفي، طبيبة الأمراض المعدية والمعدة الرئيسة للدراسة، في حديثها مع Business Insider، إنهم أجروا الدراسة لمساعدة الأطباء في تلك المرحلة الأولى، حتى يتمكنوا من تحديد الأشخاص الذين قد يمرضون من العديد من الحالات الخفيفة. وواحدة من العلامات الرئيسة التي وجدوها في المصابين بمرض رئوي حاد هي آلام العضلات العميقة المعروفة سريرياً باسم ألم عضلي myalgia.

ويمكن أن يشمل الألم العضلي: الأربطة والأوتار واللفافة، وهي الأنسجة الرخوة التي تربط العضلات والعظام والأعضاء.

آلام المفاصل

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 15% من جميع مرضى فيروس كورونا يعانون آلاماً في الجسم أو المفاصل.

وتشتد الأوجاع بواسطة مواد كيميائية تسمى السيتوكينات يطلقها الجسم أثناء الاستجابة للعدوى.

ووجد الباحثون أن التغيرات في مستويات إنزيم alanine aminotransferase، والهيموغلوبين، كانت من المؤشرات الرئيسة إذا كان الأفراد سيستمرون في تطوير أمراض تنفسية حادة.

وظائف الرئة

ويزداد إنتاج خلايا الدم الحمراء لدى المرضى الذين يعانون بشدة من فيروس كورونا، لتعويض انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بشكل مزمن بسبب ضعف وظائف الرئة.

وأضاف الخبراء أن تحديد ما إذا كانت حالة المريض ستزداد سوءاً يمكن أن يساعد المستشفيات على معرفة الحالات التي تجب مراقبتها.

وقال أنس باري، الأستاذ المساعد السريري بجامعة نيويورك الذي شارك في إعداد الدراسة: "نريد تسليح الأطباء بأدوات مطورة، لمعرفة ما إذا كانت هذه حالة شديدة وللتنبؤ بالنتائج".