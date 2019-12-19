فوائد صحية مذهلة للجوافة

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

الجوافة ثمرة شائعة يحبها معظم الناس، لكن هل تعلم أن تلك الفاكهة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، بل وتنظيم مستويات السكر في الدم وغيرها من الفوائد الصحية المذهلة للجوافة التي سنسردها تباعاً:

1. إنقاص الوزن

الجوافة من الأطعمة التي يمكن أن تعزز عملية فقدان الوزن، فهي غنية بالألياف التي يمكن أن تشعرك بالشبع لفترة أطول كما أنها تساهم في كبح شهيتك لتأكل بشكل أقل. ونظراً لانخفاض سعراتها الحرارية فهي مناسبة لأنظمة التخسيس الغذائية، حيث يمكن تناول الجوافة كوجبة خفيفة في المساء، لضمان التغذية الكاملة من خلال مد الجسم بالفيتامينات الأساسية.

2. تحسين مستويات السكر في الدم

الجوافة حلوة المذاق ولكنها مفيدة لمرضى السكر، وقد أبرزت دراسات قليلة فائدة الجوافة لمرضى السكر. أوراقها مفيدة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، فعلى سبيل المثال الشاي المعد مع أوراق الجوافة يمكنه المساهمة في ضبط مستويات السكر في الدم.

3. تحسين الهضم

الجوافة مفيدة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فأليافها تحقق عملية هضم أسهل مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء.

4. تقوية الجهاز المناعي

تزخر الجوافة بفيتامين "سي" الذي يساعد على تعزيز المناعة كحماية طبيعية ضد الالتهابات والأمراض.

5. تعزيز صحة البشرة

للمهتمين بالبشرة والجمال، تعتبر الجوافة عاملاً جيداً لتحسين صحة البشرة والجلد عبر مضادات الأكسدة التي تزخر بها للحماية من التلف الخارجي. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالجوافة بخصائص مضادة للشيخوخة وتساعد على منع التجاعيد.