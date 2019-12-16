فوائد عجيبة لشرب زيت السمسم على الريق

المصدر: البيان الإلكتروني

زيت السمسم أو كما يُعرف علمياً باسم (Sesamum indicum)، هو واحد من الزيوت الطبيعيّة التي تنتمي للفصيلة السمسمية، وهو شائع الاستخدام، نظراً لفوائده الكبيرة للصّحة العامّة، حيث يدخل في كل من المجال الغذائيّ، والطبيّ، والتجميليّ، والصناعي، ويتمّ استخراجه من بذور السمسم التي تُزرع في المناطق ذات الظروف المُناخية الدافئة بشكل عام، وخاصّة في كلّ من المناطق الاستوائيّة من القارة الإفريقية، مثل السودان، والدول الآسيويّة كالصين والهند، وبعض الدول العربية مثل اليمن، وينصح الأطباء بتناول هذا الزيت على الريق لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه.

فوائد شرب زيت السمسم على الريق

يُعيد زيت السمسم تنظيم معدّل الجلوكوز في الدم، مما يجعله مفيداً جداً للذين يعانون من مرض السكري بأنواعه.

يضبط منسوب ضغط الدم في الجسم، ويقيّ من حالات ارتفاعه، حيث يخفض من معدّل أكسدة الدهون في الدم، لذلك ينصح من يعانون من انخفاض في ضغط الدم بعدم تناوله، وكذلك عند تناول العقاقير الدوائية الخاصّة بعلاج مشاكل ارتفاعه، وفقا لموقع موضوع.

يعد ّمن المدرّات الطبيعيّة للبول.

يلعب دوراً فعالاً في علاج مشاكل الفم، ويقوّي الأسنان، ويحمي اللثة من الالتهاب، وينظّف الفم من البكتيريا والميكروبات الناتجة عن بقايا الطعام، ويقضي على البكتيريا العقدية التي تعدّ من مُسبّبات تكدّس طبقة البلاك فوق الأسنان.

يحمي الكلى من الأمراض التي تصيبها، وخاصّة التي تنتج عن استخدام العقاقير الدوائية والمضادات الحيويّة، ويمنع تشكّل الحصوات.

يحمي القلب من الأمراض الخطيرة، لاحتوائه على مركبات الليجنان والتي تُعرف أيضاً بالسيسامول، وبالتالي يمنع من تصلبّ الشرايين ويزيد من نشاط الأوعية الدموية.

يقضي على المشاعر السلبيّة، ويحارب الاكتئاب.

يقضي على الخلايا السرطانية، مما يجعله واقياً من الإصابة بالأورام الخبيثة، وخاصّة في كلّ من الرئة، والقولون، والبنكرياس.

يعالج مشاكل البواسير، وخاصة في حال تمّ مزجه مع الكركم والحليب.

يمنح الجلد رطوبة ونعومة عالية.

يضفي على الشعر لمعاناً لافتاً، ويزيد من كثافته وقوّته، ويرطّب جلدة الرأس، ويقضي على القشرة، لذلك يدخل كمركّب رئيسيّ في مساحيق العناية بالشعر، ويمنع ظهور الشيب.

يمنع التجاعيد.

يطرد البلغم.

يحرق الدهون، لاحتوائه على الأحماض الأمينيّة المساعدة على خسارة الوزن.