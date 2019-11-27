أسرع طريقة للنوم العميق .. تجنب هذه الأطعمة

المصدر: البيان الإلكتروني

يقال إنّ عدد ساعات النّوم المناسبة للبالغين تتراوح بين 7-9 ساعات في اليوم، لكن في الحقيقة فإنّ الموضوع يتعلق بجودة النّوم لا بعدد ساعاته، لذا هناك طرق عديدة مساعدة للحصول على نوم عميق وصحيّ، ومن هذه الطرق نذكر ما يلي:

تجنّب الوجبات الدسمة قبل النوم:

يجب تجنب الأطعمة ذات المستوى العالي من الكربوهيدرات، لِما لها من تأثير مباشر على عمق النّوم، ويمكن الاستعاضة عنها في حال الشعور بالجوع ببعض الأطعمة الخفيفة مثل التونة، والبيض، والموز، والأفوكادو.

إغلاق الأجهزة الإلكترونية:

يُفضَل إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية في غرفة النّوم، ومن الأفضل تركها خارج الغرفة تماماً، فسطوعها قد يؤثر على جودة وعمق النّوم.

عدم الذهاب للنوم إلّا عند الشعور بالتعب والنعاس:

من الأفضل ألا يُجبر الشخص نفسه على محاولة النّوم على أمل أن يشعر بالنُعاس لاحقاً، ومن المُمكن القيام ببعض النشاطات التي قد تساعد على النُعاس والاسترخاء مثل القراءة أو أخذ حمام ساخن.

المحافظة على درجة حرارة غرفة النّوم حول 18.3 درجة مئوية:

قد تساعد الغرفة الباردة على النوم العميق والصحي، حيث إنّ درجة حرارة جسم الإنسان تنخفض أثناء نومه.

الحفاظ على غرفة النّوم مظلمة وهادئة:

إنّ النّوم في غرفة مُظلمة بعيدة عن مصادر الإضاءة والضوضاء أمر مُهم جداً لنوم عميق، ويمكن استعمال الستائر القاتمة أو أقنعة النّوم وسدادات الأذن للمساعدة في ذلك، فحتّى لو كان بالإمكان النوم في أماكن غير مظلمة تماماً، لن تستيقظ وتشعر بالراحة كما لو حصلت على مكان هادئ ومظلم تماماً للنوم.

أهميّة النّوم العميق

تتعدّد فوائد النّوم العميق والتي تؤثر على حياة الإنسان وصحته بصورة مباشرة، فمثلاً أثناء النّوم يزداد استقطاب الجلوكوز في الدماغ الذي يساعد على تقوية الذاكرة والقدرة على التعلّم، وأيضاً يزداد إفراز هرمون النمو المساعد على النمو السليم والصحي، والعديد من الأنشطة الحيوية الأخرى مثل تجديد الخلايا، وزيادة تدفق الدم إلى العضلات، ونمو وإصلاح الأنسجة والعظام، وتقوية جهاز المناعة.

أفضل الأطعمة قبل النوم:

الكرز. تعتبر دراسات عديدة الكرز أفضل طعام يمكن تناوله في المساء قبل النوم، لأنه يحتوي على الميلاتونين بشكل طبيعي، وهو المادة التي تساعد على النعاس والنوم بعمق.

حبوب الإفطار. على الرغم من اسمها إلا أن حبوب الإفطار (السيريال) وجبة خفيفة صحية قبل النوم لأنها تساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين.

الديك الرومي. تناول الديك الرومي على العشاء أو شرائح منه كسندويش من الأمور التي تساعد على النوم بعمق، لأن لحم الديك الرومي يحتوي على أحماض أمينية تساعد على إنتاج مادة السيروتونين التي تحسن الحالة المعنوية وتساعد على الاسترخاء.

الحليب. تناول كوباً من الحليب الدافئ لتشعر بالنعاس بالسهولة قبل موعد النوم.

الأفوكادو. يمتاز الأفوكادو بأنه غني بالمغنيسيوم، ويساعد تناوله في المساء على استرخاء.

أسوأ الأطعمة:

برغر الجبن. هذا السندويش غني بالدهون الحيوانية سواء من الجبن أو اللحم، ويزيد الحموضة إذا تناولته قبل النوم.

الشوكولا الداكنة. على الرغم من فوائدها الصحية العديدة، إلا أن الشوكولا الداكنة غنية بالكافيين الذي يزيد معدل ضربات القلب، لذا لا يُستحسن تناولها قبل النوم.

التوابل. أياً كانت الأطعمة، إذا كانت غنية بالتوابل فلا يُنصح بأكلها قبل موعد النوم مباشرة.

الشيبس. لا تعتقد أن البطاطس الشيبس وجبة خفيفة سهلة الهضم، فالبطاطس المقلية غنية بالدهون غير الصحية التي مصدرها الزيت والحرارة المرتفعة للقلي.

الصودا. مشروبات الصودا غنية بالكافيين والسكر وتسبب نشاطاً مؤقتاً، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل موعد النوم.