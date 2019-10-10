تعرف إلى فوائد الفطر في علاج السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

للفطر فوائد عديدة ، خاصة للوقاية والعلاج من مرض السرطان، وذلك لاحتوائه على العديد من المركبات النشطة كالبروتينات، والببتيدات التي تمنع تكوّن الأورام من خلال إعاقة عمل بعض الإنزيمات التي تُنشّط المواد المُسرطنة، أو عن طريق تحفيز عمل جهاز المناعة.

وكشفت دراسة طبية حديثة استمرت نحو 25 عاما، أن التناول المنتظم للفطر، من شأنه تقليص فرص تطور مرض سرطان البروستات، والإصابة به.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "توهوكو" اليابانية للطب، ونشرت نتائجها في المجلة الدولية للسرطان، فقد خضع 36499 رجلا ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما، للمراقبة لفترة طويلة.

وطلب من المشاركين في الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تضمنت نمط حياتهم والنظام الغذائي الذي يتبعونه والنشاط الرياضي الذي يمارسونه، فضلا عن عادات أخرى مثل التدخين وتناول الكحوليات، فضلا عن التاريخ الطبي للعائلة.

ووفقا للنتائج وبفضل المتابعة الطويلة لهؤلاء الأشخاص، تبين أن تناول الفطر بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات، وخصوصا بالنسبة لأولئك الذي يعتمدون بشكل رئيسي في نظامهم الغذائي على اللحوم والألبان، ويستهلكون كميات محدودة من الفواكه والخضراوات، وفقاً لسكاي نيوز.

وأوضح البحث الياباني أن المشاركين في الدراسة ممن تناولوا الفطر 3 مرات أو أكثر أسبوعيا، كانت فرص إصابتهم بسرطان البروستات أقل بمعدل 17 في المئة، مقارنة مع أولئك الذين قالوا إنهم أكلوا الفطر مرة أو لم يتناولوه نهائيا في الأسبوع.

وأرجع العلماء اليابانيون نتائج بحثهم إلى غنى الفطر بحمض أميني يطلق عليه اسم "إرغوثيونين "، يساعد الجسم في مكافحة "الإجهاد التأكسدي"، وهي حالة عدم توازن بين المظاهر النظامية لأنواع الأوكسجين التفاعلية، وقدرة النظام الأحيائي على إزالة السموم بسهولة أو إصلاح الأضرار الناتجة، والذي يقود في النهاية إلى التهاب مزمن قد يتحول لاحقا لسرطان بروستات.