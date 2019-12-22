سترات مملوءة بالرمال لتهدئة الأطفال مفرطي النشاط

المصدر: دبي - البيان الصحي

بدأت 200 مدرسة في ألمانيا بالطلب من الأطفال مفرطي النشاط، خاصة أولئك المصابين باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، بارتداء سترات ثقيلة مملوءة بالرمال لتهدئتهم وإبقائهم في أماكنهم خلال الحصص الدراسية. وأثارت هذه السترات، التي تزن ما يتراوح بين 1.2 إلى 6 كيلوغرامات، جدلاً واسعاً بين الأهالي والأطباء النفسيين.

وهناك الكثير من المؤيدين لهذه الخطوة، الذين قالوا بأنهم شهدوا تحسناً ملحوظاً في تصرفات الأطفال الذين ارتدوا هذه السترات، وأصروا أنها ساعدت في كبح هيجان الأطفال الواسع، في حين تزيد عدد حالات فرط النشاط ونقص الانتباه المشخصة في ألمانيا كل سنة.

وقالت المدارس الألمانية، التي تستعمل هذه السترات بأنها طريقة ألطف وأقل تعقيداً للتعامل مع هذه الظاهرة، من وسائل أخرى كاستعمال أدوية نفسية كالـريتالين.