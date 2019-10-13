خلايا عصبية تخلّص المخ من المعلومات غير الضرورية

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

تعمل، خلال النوم، خلايا عصبية خاصة على حذف المعلومات التي لا يحتاج إليها الإنسان.

وكان باحثون من اليابان والولايات المتحدة أكدوا في دراستهم التي نُشرت في العدد الحالي من مجلة «ساينس» العلمية أن مخ الإنسان يعالج في أثناء النوم الأحداث والمعلومات التي عايشها في نهاره.

وأوضح الباحثون تحت إشراف شونتارو إزافا، من جامعة ناجويا اليابانية، أن المخ يقوم بحذف هذه المعلومات أو حفظها، وذلك بناءً على درجة أهميتها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الباحثون: إن النسيان عملية نشطة، أي متعمدة، بالنسبة إلى المخ، غير أن الباحثين أشاروا إلى أنهم لا يعرفون تقريباً العمليات العصبية التي تقوم عليها عملية النسيان أو التذكر.

وقال الباحثون: إنهم لا يعرفون أيضاً مرحلة النوم التي تتم فيها عملية فرز المعلومات والتخلص من غير المفيد منها. ومن المعروف لدى العلماء بالفعل أن الإنسان ينتقل في نومه بين مرحلتين، الأولى هي مرحلة نوم حركة العين السريعة، والأخرى هي مرحلة نوم حركة العين غير السريعة. تبدأ المرحلة الأولى بعد نحو 90 دقيقة من بدء النعاس، وتتميز هذه المرحلة بشدة حركات العين وارتخاء أعضاء الجسم وارتفاع معدل ضربات القلب.

ويطلق الباحثون على مرحلة نوم حركة العين السريعة أيضاً اسم نوم الأحلام، لأن النائم يحلم في هذه المرحلة بنشاط واضح.