هذه الأطعمة هي الأكثر ضرراً على صحتنا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هناك العديد من الأطعمة التي توضع على مائدتنا ونتناولها يومياً ونغفل أو نتغافل عن ضررها الكبير على صحتنا. وتشير العديد من الدراسات الحديثة إلى وجوب التوقف عن تناولها أو تقليل تناولها إلى الحد الأدنى.

ويأتي في مقدمة الأطعمة الضارة بسبب مكوناتها الخبز الأبيض المكون من الدقيق المبيض كيميائياً (bleached white)، لاحتوائه على كيماويات التبييض مثل أزوديكاربوناميد، إذ أشار الخبراء إلى أن هناك أدلة على أن هذه المادة تتحلل إلى مادة كيميائية تسمى يوريتان أثناء عملية الخبز، وتعتبر هذه المادة الكيميائية مادة مسرطنة، وهي مادة AKA يمكن أن تؤدي إلى السرطان. وذلك وفقاً لموقع Eat this Not That.

كما تضمنت القائمة عصير الفاكهة المضاف إليه السكر غير الصحي، لاحتوائه على السكريات المضافة، والفواكه الخالية من الألياف، وشراب الذرة عالي الفركتوز.

كما تعتبر المشروبات الغازية الدايت غير صحية أيضاً، لاحتوائها على الأسبارتام (Aspartame)، وهو مُحلٍّ صناعي تم تطويره في البداية للمساعدة في إنقاص الوزن، ولكن وُجد أخيراً أن له تأثيرا معاكسا، إذ يرفع مستويات الغلوكوز، ويتسبب بضرر للكبد عندما يتم تحويل الفائض إلى دهون، وفقاً لدراسة في علم وظائف الأعضاء التطبيقي والتغذية والتمثيل الغذائي.

ومن بين الأطعمة الضارة أيضاً اللحوم المصنعة، ومنها اللحم المقدد والنقانق، إذ تعتبر من الأطعمة غير الصحية تماماً، حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز