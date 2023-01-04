هل تؤلمك عظامك ومفاصلك في فصل الشتاء؟ هذا هو السبب

المصدر: البيان

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مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يعاني كثيرون من مشاكل في المفاصل، وربما يشتكون من وجع في العظام، ويلقون باللائمة على البرد. لكن الدكتور مروان بولوذنين استشاري جراحة العظام، ينفي أن يكون لفصل الشتاء أي تأثير مباشر على صحة المفاصل أو العظام، برغم أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بمزيد من التصلب في مفاصلهم خلال انخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد يقدم الدكتور مروان بولوذنين 4 نصائح للوقاية من آلام العظام والمفاصل خلال فصل الشتاء:

1- ملابس خفيفة

ارتداء ملابس خفيفة متعددة الطبقات أفضل من ارتداء ملابس ثقيلة، حيث يحافظ هذا الوضع على إبقائك دافئا، ويمنحك سهولة في حركة العظام والمفاصل.

2- حركة مستمرة

لأولئك المصابين بالتهاب المفاصل، تعمل الحركة المستمرة والتمارين الخفيفة على تحسين تدفق الدم إلى المفاصل وتقليل الالتهاب ومنع التيبس، وستحافظ تمارين الإطالة يومياً على نعومة العظام ومرونتها.

3- النظام الغذائي

يعد النظام الغذائي المتوازن مهم جدًا لصحة عظامك ومفاصلك، فإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا صحياً، فلن تحتاج إلى أي مكملات غذائية.

4- رطوبة الجسم

الحفاظ على رطوبة جيدة للجسم عن طريق تناول المشروبات الساخنة التي تعطي إحساسًا بالدفء والراحة.

صحة العظام

يؤكد استشاري جراحة العظام، أن تعرض العظام والمفاصل للبرد الشديد لمدة طويلة يجعل السائل الزلالي الموجود في الركبة الممتص للصدمات أكثر سمكاً، مما يعوق قدرته على الحركة، وبالتالي تيبس المفصل، كما تصبح الأعصاب أكثر حساسية في درجات الحرارة الباردة مما قد يؤدي إلى آلام المفاصل.

ويوضح بولوذنين أن تناول المشروبات الكحولية والتدخين يؤثران سلبًا على صحة العظام، ويجعلانها عرضة لتأثير برد الشتاء، إذ يخفضان الكثافة المعدنية في العظام. كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية، تقلل من امتصاص الكالسيوم، والذي يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة في العظام.

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