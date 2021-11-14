متلازمة تكيس المبايض تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري

المصدر: باريس - أ ف ب

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ليست جميع النساء عرضة بالدرجة نفسها لخطر الإصابة بمرض السكري، إذ إن متلازمة تكيس المبايض لدى بعضهن تزيد من احتمالات إصابتهن به. لكن هذا الاضطراب، رغم شيوعه، غالباً ما يُشخَّص بعد فوات الأوان للتمكن من معالجة هذا المرض بفاعلية.

وأوضحت جامعة برمنغهام في أكتوبر الفائت بمناسبة نشر دراسة شاركت فيها مجموعة باحثين منها أن «لدى النساء اللواتي يعانين متلازمة تكيس المبايض احتمال أكبر بمرتين للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو بحالة ما قبل السكري».

وتميزت الدراسة التي نُشرت في مجلة «ديابيتس كير» بضخامتها إذ شملت مراجعة بأثر رجعي لبيانات عشرات الآلاف من المريضات البريطانيات.

وأكّد البحث وجود صلة راسخة كانت معروفة أصلاً بين مرض السكري، وبين هذه المتلازمة. وتُعتبر متلازمة تكيس المبايض من أكثر الاضطرابات شيوعاً عند النساء في سن الإنجاب، وتصيب نحو 10%، ولو أن التقديرات تختلف.

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