المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشر علماء في مجلة Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics المختصة دراسة مفادها أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يومياً قد يساعدنا على العيش حياة أطول. وقد توصلوا إلى تلك النتيجة، وفق موقع «وومانز وورلد»، بعد معاينة عادات 173 ألف مشارك ممن هم في عمر الأربعين. واستمرت الدراسة لمدة تسعة أعوام تلتها متابعة لخمسة أعوام أخرى.

وأظهر المشاركون الذين يتناولون ثلاثة أكواب في اليوم مخاطر أقل على الوفاة.

