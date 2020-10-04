«كورونا» في موسم الإنفلونزا.. التشابه والاختلاف
بينما تواصل جائحة كوفيد 19 انتشارها في دول العالم، تكثر المقارنات بين هذا المرض والإنفلونزا، فكلاهما يسبب مرضاً تنفسياً، ولكن ثمة فروقاً مهمة بين الفيروسين وطريقة انتشارهما. ويترتب على ذلك انعكاسات مهمة بالنسبة لتدابير الصحة العامة التي يمكن تطبيقها في التصدي لكل فيروس منهما.
«كورونا»:
قد يتسبب في تغير أو فقدان حاستي التذوق أو الشم
٭ الأعراض عادة، بعد 5 أيام من الإصابة، وتظهر الأعراض في وقت مبكر، بعد يومين من الإصابة أو متأخرة حتى 14 يوماً بعد الإصابة
٭ مدة انتشاره:
قد تكون معدية فترة أطول من الوقت
• من الممكن أن ينشر الشخص الفيروس مدة يومين تقريباً قبل ظهور العلامات أو الأعراض ويبقى معدياً مدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور العلامات أو الأعراض أول مرة.
• إذا كان الشخص لا يعاني أية أعراض ظاهرة فقد يظل معدياً مدة 10 أيام على الأقل بعد اختباره إيجاباً لـCOVID-19.
٭ الأكثر عرضة للإصابة الشديدة:
الأطفال في سن الدراسة المصابون بـCOVID-19 أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال (MIS-C)، وهي مضاعفة نادرة ولكنها شديدة
٭المضاعفات:
جلطات دموية في أوردة وشرايين الرئتين والقلب والساقين أو المخ
متلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال (MIS-C).
العلاجات المعتمدة:
لا توجد أدوية معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء
اللقاح:
لا يوجد لقاح معتمد للوقاية من COVID-19 إنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية:
يمكن أن يتسبب في مرض خفيف إلى شديد
ظهور الأعراض: عادة بعد يوم إلى أربعة أيام من الإصابة
مدة انتشاره: الأطفال والبالغون المصابون بالإنفلونزا يكونون أكثر عدوى خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى من مرضهم ولكن يظل العديد منهم معدياً مدة 7 أيام تقريباً.
• الرضع والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة يمكن أن يكونوا أكثر عدوى فترة أطول.
٭ الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة
المضاعفات: سيتعافى معظم المصابين بالإنفلونزا في غضون أيام قليلة إلى أقل من أسبوعين
العلاج:
تمت الموافقة على الأدوية المضادة لفيروسات الإنفلونزا من قبل إدارة الغذاء والدواء
اللقاح:
هناك العديد من لقاحات الإنفلونزا المرخصة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) التي يتم إنتاجها سنوياً للوقاية من الفيروسات
التشابه بين المرضين:
العلامات:
* حمى
٭ سعال
• صعوبة التنفس
٭ إعياء
٭ التهاب الحلق
٭ سيلان الأنف
٭ آلام الجسم
٭ الصداع
• القيء والإسهال (أكثر شيوعاً عند الأطفال)
٭ لكليهما يمكن أن يمر يوم أو أكثر بين إصابة الشخص بالعدوى وبدء ظهور الأعراض عليه
٭ من المحتمل نشر الفيروس قبل يوم كامل من ظهور الأعراض
ينتشر بشكل رئيس عن طريق الرذاذ:
٭ اتصال مباشر
٭ غير المباشر (الأسطح الملوثة)
الأكثر عرضة للمخاطر:
• كبار السن
• الأطفال والبالغون الذين يعانون بعض الحالات الطبية المزمنة
• الحوامل
المضاعفات:
- الالتهاب الرئوي
- انقطاع التنفس
- متلازمة الضائقة التنفسية الحادة
- الإنتان
- إصابة القلب * فشل الأعضاء المتعدد
- تدهور الحالات الطبية المزمنة
٭ • الالتهابات البكتيرية الثانوية
العلاج:
رعاية طبية داعمة للمساعدة على تخفيف الأعراض والمضاعفات
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