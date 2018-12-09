7 نصائح مهمة عند ممارسة النشاط البدني ضمن خطة العلاج

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعد النشاط البدني جزءًا مهمًا أيضًا في خطة التعامل مع داء السكري، فعند ممارسة الرياضة، تستخدم العضلات السكر (الجلوكوز) للحصول على الطاقة. ويعمل النشاط البدني المنتظم كذلك على مساعدة جسمك على استخدام الأنسولين بصورة أكثر كفاءة.

تتكاتف هذه العوامل معًا لخفض مستوى السكر في الدم. كلما كانت ممارسة الرياضة أكثر قوة، طالت فترة تأثيرها. إلا أنه يمكن حتى للأنشطة الخفيفة - مثل الأعمال المنزلية أو أعمال البستنة أو الوقوف على القدمين لفترات طويلة - أن تُحسِّن من مستوى السكر في الدم، وإذ تشمل خطة التعامل مع داء السكري، النشاط البدني، فينبغي مراعاة الخطوات التالية:

1 ـــ استشر طبيبك عن خطة التمرينات الرياضيّة: اسأل طبيبك عن أنسب نوع من برامج التمارين الرياضية بالنسبة لك. بشكل عام، يتعين على معظم البالغين أن يمارسوا الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل خلال معظم أيام الأسبوع. في حالة البقاء بغير نشاط لفترة طويلة، فقد يرغب طبيبك في فحص حالتك الصحية بشكل عام قبل تقديم المشورة لك. وقد يوصي بتحقيق التوازن المناسب بين ممارسة الرياضة الهوائية وممارسة تمارين تقوية العضلات.

2 ـــ الحفاظ على مواعيد محددة لممارسة الرياضة. تحدث مع طبيبك حول أفضل وقت خلال النهار لممارسة الرياضة بحيث يمكن التنسيق بين روتين التمرين لديك ومواعيد تناول الطعام وتعاطي الدواء.

3 ـــ اعرف الأرقام الخاصة بك. تحدث مع طبيبك حول مستويات سكر الدم الملائمة قبل البدء في ممارسة الرياضة.

4 ـــ تحقق من مستوى سكر الدم لديك. افحص مستوى السكر في الدم قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة، وخاصة إذا كنت تتناول الأنسولين أو الأدوية التي تُخفض مستوى السكر في الدم. يمكن لممارسة الرياضة أن تخفض من مستويات السكر في الدم في وقت لاحق من اليوم، وخاصة إذا كان هذا النشاط جديدًا عليك أو إذا كنت تمارسه بمستوى أكثر كثافة. يجب الدراية بالعلامات التحذيرية لانخفاض مستوى السكر في الدم، مثل الشعور برعشة أو ضعف أو تعب أو جوع أو دوار أو هياج أو قلق أو تشوش.

5 ـــ تناول الماء والسوائل بانتظام. تناول قدرًا كبيرًا من المياه أو السوائل الأخرى أثناء ممارسة الرياضة لأن الجفاف يمكنه أن يؤثر على مستويات سكر الدم.

6 ـــ كن مستعدًا. اصطحب دائمًا وجبة خفيفة أو قرص جلوكوز صغير معك أثناء ممارسة الرياضة تحسبًا لانخفاض معدل السكر في الدم بصورة كبيرة. ارتدِ سوارًا طبيًا تعريفيًا عند ممارسة التمارين الرياضية.

7 ـــ اضبط خطة علاج داء السكري حسب الحاجة. إذا كنت تتناول الأنسولين، فقد تحتاج إلى تقليل جرعة الأنسولين قبل ممارسة الرياضة أو الانتظار لفترة بعد التمرين لحقن الأنسولين. يمكن لطبيبك أن ينصحك بالتغييرات الملائمة للأدوية التي تتناولها. قد تحتاج أيضًا إلى ضبط العلاج في حالة زيادة روتين ممارسة الرياضة.