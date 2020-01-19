المصدر: إعداد: عماد عبدالحميد - مرفت عبدالحميد

تشكل كثير من أمراض الدم المستعصية التي يقف الطب أمامها عاجزاً، تحدياً كبيراً في مجال الصحة، إلا أنه تم اكتشاف علاج فعّال لها، في سبعينيات القرن الماضي، وذلك عن طريق دم الحبل السري، فتخزين دم الحبل السري يعتبر «شيفرة» علاج العديد من أمراض الدم المستعصية، وتساهم الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري في معالجة 80 مرضاً من أمراض الدم وأمراض المناعة والسرطانات، وتعتبر أنيميا فقر الدم والثلاسيميا أبرز هذه الأمراض التي يسهم في علاجها دم الحبل السري، بالإضافة إلى بعض الأمراض المناعية.

ومن أجل ذلك أُنشئت بنوك لجمع وتخزين دم الحبل السري، ومنها بنك دبي لدم الحبل السري والأبحاث، والذي استفاد منه لغاية الآن أكثر من 20 مريضاً عبر زراعة الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري.

الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع المراكز الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي، أكد أن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويتكون من فريق عمل يقوم بتجميع ومعالجة وتخزين دم الحبل السري لاستخدامه في علاج العديد من الأمراض المستعصية.

جمع وتخزين

وأوضح الدكتور بن كلبان أن جمع وتخزين دم الحبل السري للمواليد ينتشر بشكل متزايد، وذلك لأهمية لخلايا الموجودة في الحبل السري في علاج أمراض الدم السرطانية وغيرها، إضافة إلى بعض الأمراض المناعية، وكذلك ازداد عالمياً عدد بنوك دم الحبل السري التي تتيح للعائلات تخزين الحبل السري لأطفالهم لاستخدامه عند الحاجة مستقبلاً.

وقد تمكن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بهيئة الصحة بدبي منذ تأسيسه وحتى الآن من تخزين أكثر من 8000 عينة من دم الحبل السري لأمهات من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وقال إن نجاح حملة «كنز الحياة» التي تم إطلاقها العام الماضي من قبل معالي حميد القطامي، مدير عام الهيئة، للتوعية بأهمية تخزين دم الحبل السري تم تمديدها للعام الجاري 2020 للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأمهات في الدولة. وأوضح أن الحملة حققت نسبة 95% من الرضا من قبل الأمهات المستطلَعة آراؤهم، وهو ما سيزيد الإقبال على تخزين دم الحبل السري مستقبلاً.

حملات توعوية

بدورها قالت فاطمة الهاشمي، رئيسة وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة في دبي: إن حملة «كنز الحياة» قامت خلال العام بتنظيم حملات توعوية ومحاضرات تعريفية بأهمية دم الحبل السري في كل من بلدية وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والعديد من الدوائر ومستشفيات الولادة في القطاع الخاص في دبي، وحققت النتائج المرجوة.

وقد وصل عدد العينات المخزنة في البنك أكثر من 8000 عينة، منها ما هو مخصص للاستخدام من قبل الغير، ومنها ما هو خاص فقط بالأمهات وعائلاتهن، مشيرة إلى أن المركز حقق نجاحات مبهرة في مجال علاج أمراض الدم عن طريق الخلايا الجذعية، التي يتولى المركز جمعها واستخلاصها وتخزينها لفترات تصل إلى أكثر من 30 عاماً.

وبيّنت فاطمة الهاشمي أن عملية جمع دم الحبل السري تتم ببساطة بعد ولادة الجنين مباشرة وقبل ولادة المشيمة، حيث يتم جمع بين 120 إلى 150 ملليمتراً من الدم في كيس يشبه كيس التبرع بالدم، حيث يتم غرس إبرة مثبتة في الكيس البلاستيكي وتترك ليمتلئ الكيس عن طريق الجاذبية، في عملية تستغرق بين 2 إلى 4 دقائق، وهي عملية سهلة وغير مؤلمة بالنسبة للأم والجنين.

وأضافت: بعد سحب عينة الدم يتم تثبيت المعلومات المطلوبة على الكيس، بعد أن يتم إغلاقه بإحكام، ويتم كذلك أخذ 3 عينات مخبرية من دم الأم، وتنقل العينات مع كيس دم الحبل السري إلى مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، وهناك يتم التأكد من بيانات المريضة ومطابقتها لوحدة الدم وعينات الأم، ثم يتم تجهيز عينات لإرسالها للفحوص الجرثومية والأمراض المعدية الفيروسية وفصيلة الدم وعمل التطابق النسيجي وفحص عدد أنوية خلايا الدم الحمراء ومعدل تكاثر الخلايا الجذعية، وبعد ذلك تتم عملية تحضير الخلايا الجذعية وفصلها على مرحلتين في ظروف معقمة.

تجميد العينات

وتابعت: «يتم تجميد عينات دم الحبل السري في النيتروجين المسال تدريجياً لمدة ساعة، ثم وضعها في ثلاجة خاصة مؤقتة لمدة شهرين عند درجة حرارة 196 درجة مئوية تحت الصفر، وبعدها يتم الاتصال بالأم مرة ثانية لأخذ عينة دم، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الفيروسات في فترة الحضانة».

وأضافت الهاشمي: «في حال قبول الأم وتلبيتها واستيفائها للشروط يتبعه توقيع العقد ودفع الرسوم الأولى «للبنك الخاص»، أما البنك العام فهو بالمجان. ويتم تزويد الأم بصندوق عدة سحب وتجميع دم الحبل السري والخلايا الجذعية للمولود».

وتبلغ تكلفة تخزين دم الحبل السري للبنك الخاص 11 ألف درهم، تشمل رسوم التسجيل 1000 درهم و8 آلاف درهم رسوم المختبر والتخزين و2000 درهم رسوم فحص تطابق الأنسجة. ويتم معالجة وتخزين وحدات دم الحبل السري والخلايا الجذعية مجاناً «للتبرع العام»، أي أنه بإمكان أي شخص الاستفادة من الخلايا الجذعية في حال وجود تطابق مع المتلقي.

مطابقة الأنسجة

إلى ذلك، قال الدكتور حاتم عباس، مدير مركز دبي لدم الحبل السري: «إن عملية إرسال المريض ومجموعة من المتبرعين المحتملين إلى خارج الدولة للقيام بالفحوصات كانت تكلف الدولة الكثير من النفقات، وقد توقفت تماماً بعد إدخال الهيئة بداية العام الجاري جهاز فحص التوافق النسيجي وفحوصات مطابقة الأنسجة وفحوصات الأجسام المضادة لتحديد قابلية المرضى لعمليات الزراعة المختلفة، وخصوصاً نقي نخاع العظم والكلى، مبيناً أن الجهاز يعد الأحدث في مجال مطابقة الأنسجة، ويقوم بقراءة المورثات على مستوى الحمض النووي بصورة دقيقة جداً، تتيح للطبيب اختيار المتبرع الملائم للمريض، تجنباً لعوامل الرفض الناتجة من عدم المطابقة الدقيقة.

وأوضح الدكتور عباس أن المركز يقدم الفحوصات بكل مستوياتها وذلك حسب حاجة ونوعية كل عملية، حيث تحتاج عمليات نقل الكلى لما يسمى بمطابقة الأنسجة الوسيطة، وأما عمليات نقل نقي العظم ونقل الخلايا الجذعية، فتحتاج لما يسمى بالتطابق النسيجي عالي الدقة، وذلك لأسباب مناعية تخص هذا النوع من العمليات. وأضاف: «إن هناك اختبارات تتم لتحديد توافق وتطابق أنسجة المتبرع مع المريض عن طريق أخذ عينات الدم لكليهما واختبارها في مختبر المناعة في ما يسمى بمطابقة الأنسجة، حيث إن مطابقة الأنسجة لها تاريخ طويل، ومع مرور الوقت أضاف العلماء إلى عدد العلامات التي يتضمنونها لتحديد أفضل تطابق بين المتبرع والمتلقي، حيث يمكن الآن تقييم أكثر من 10 علامات لمطابقة الأنسجة بصورة روتينية، بينما كان التقييم يتم لنحو 5 علامات للمطابقة».

توفير الخدمة

وقال الدكتور عباس: إن توفير هذه الخدمة المتقدمة في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث يعتبر خطوة كبيرة أدت إلى تقليل نفقات العلاج، كما ستؤدي إلى توفير وكسب الكثير من الوقت الذي يستغرقه المريض في إيجاد المتبرع الملائم، خصوصاً أن المريض قد يسافر ومعه المتبرعون المحتملون، وعند إجراء هذا الفحص يتضح أن المتبرعين غير مطابقين تطابقاً كاملاً على مستوى عالي الدقة، ما يؤدي إلى تأخير إجراء عمليات الزرع، وذلك للبحث مجدداً عن متبرع آخر».

واكتشف العلماء في سبعينيات القرن الماضي أن دم الحبل السري الذي كان في الماضي من الفضلات التي يتم التخلص منها بعد الولادة مباشرة، أنه مصدر مهم لعلاج أمراض الدم التي قد تظهر في وقت لاحق من حياة الطفل، أو ربما يكون مصدر شفاء لأخ أو أخت مصابين بأمراض الدم، ومن هنا لجأت معظم الدول المتقدمة لإنشاء بنوك خاصة لدم الحبل السري.



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تكمن أهمية دم الحبل السري في ظل التطور الطبي عالمياً في إنقاذ حياة بعض المرضى، عبر زراعة الخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السري، وبفضل هذا التطور يمكن معالجة نحو 80 نوعاً مختلفاً من أمراض جهاز المناعة والدم، لذا فإن تعزيز التوعية في الإقبال على عملية تخزين الدم له فوائد ومردودات إيجابية كبيرة تعود على الأسرة مستقبلاً والمجتمع.

بالأرقام

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› يعد مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث الأول من نوعه في المنطقة ويتكون من فريق عمل يقوم بتجميع ومعالجة وتخزين الدم

30

› المركز حقق نجاحات مبهرة في مجال علاج أمراض الدم عبر الخلايا الجذعية، التي يتولى تخزينها لفترات تصل لأكثر من 30 عاماً

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› يتم جمع دم الحبل السري بعد ولادة الجنين مباشرة وقبل ولادة المشيمة، ويستغرق بين 2 إلى 4 دقائق، وهي عملية سهلة وغير مؤلمة للأم والجنين

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› يتم تجميد العينات في النيتروجين المسال تدريجياً لساعة، ثم وضعها في ثلاجة خاصة لمدة شهرين عند حرارة 196 درجة تحت الصفر

