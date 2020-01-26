المصدر: هيئة التحرير

يعد مشروع (طبيب لكل مواطن)، الذي كان قد وجّه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين، أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين (الحكومي والخاص).

ومنذ انطلاق المشروع، قبل شهرين بدأ على الفور تشغيل (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، الذي يتولى إدارة مجموعة الخدمات المندرجة تحت مشروع (طبيب لكل مواطن)، ومن بينها عملية التطبيب عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية بالصوت والصورة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

إلى جانب ذلك، يوفر المشروع من خلال (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، الاستشارات الطبية وما يتصل بها من (التشخيص المبدئي للحالات المرضية، ووصف العلاج المناسب، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية، وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى).

ولا تشتمل الخدمات الخاصة بمشروع (طبيب لكل مواطن)، على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري، في وقت تستند خدمة الاستشارات الطبية، إلى الملف الطبي الموحد «سلامة»، الذي يتضمن التاريخ الصحي لكل حالة مرضية، الأمر الذي يسهل الأمر على الطبيب في التعامل السريع والمتقن مع كل حالة، في إطار من الخصوصية والثقة.

وتتضمن الاستشارات الطبية كل ما يتعلق بطب الأسرة، إلى جانب الأمراض الأكثر شيوعاً وهي (السكري، وضغط الدم، والحساسية والأمراض الجلدية)، وقد حرصت هيئة الصحة بدبي على البدء في تقديم هذه الخدمات في المرحلة الأولى للمشروع على وجه التحديد، لكونها هي الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، وذلك تمهيداً للتوسع في نطاق الخدمات والتخصصات الطبية في الفترة المقبلة.