طوال القامة أقل عُرضة لخطر «السكري»

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل باحثون ألمان إلى أن كل 10 سم إضافية في الطول تقلل خطر الإصابة بالسكري لدى الرجل بنسبة 41 %، ولدى المرأة بنسبة 33 %. واقترح فريق البحث تفسيراً لهذه العلاقة العكسية بين القامة ومرض السكري بأن الطول يقلل من تراكم الدهون في المنطقة الوسطى من الجسم وخصوصاً حول الكبد.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «ديابيتولوجيا» المتخصصة في مرض السكري، واعتمدت على بيانات دراسات أوروبية عدة، تجاوز عدد المشاركين فيها 50 ألف شخص من فئات عُمرية مختلفة.

استقصاءات

وأجريت الدراسة بواسطة «المركز الألماني لأبحاث السكري»، ضمن مجموعة استقصاءات عن الأمراض المزمنة والسرطان في أوروبا. ووجدت أن زيادة طوال القامة بمقدار 10 سم يقلل خطر الإصابة بالسكري لدى من لديهم وزن زائد أو بدانة من الرجال بمقدار 36 %، والنساء قدار 30 %

ولاحظ فريق البحث أن طول القامة يرتبط بزيادة حساسية خلايا الجسم للأنسولين، وأن زيادة الدهون حول الكبد تلعب دوراً مؤثراً في زيادة الالتهابات. ودعت نتائج الدراسة إلى الاهتمام بالتغذية أثناء الحمل وخلال فترة الطفولة، إلى جانب النشاط الرياضي لينمو الطول عند أقصى حد ممكن.

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