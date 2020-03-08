اكتشاف مضاد حيوي جديد لقتل البكتيريا

المصدر: دبي _ البيان الصحي

اكتشف علماء من كندا نوعاً جديداً من المضادات الحيوية التي تتمتع بمقدرة فريدة لمهاجمة البكتيريا الضارة والقضاء عليها بشكل كامل.

ويعتقد الباحثون أن مضاد الكربوميسين الذي تم اكتشافه حديثاً قد يكون عاملاً سريرياً واعداً في السعي لمعالجة المشكلة المتزايدة المتمثلة في أن تصبح الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تعد مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية، حيث يقدر عدد الوفيات بنحو 700000 شخص في جميع أنحاء العالم كل عام.

وقال بيث كولب، عالم الكيمياء الحيوية والعلوم الطبية الحيوية بجامعة مكماستر في هاميلتون، أونتاريو: «للبكتيريا جدار حول خلاياها الخارجية يمنحها الشكل ويمثل مصدر قوة لها».

وأضاف: «تقتل المضادات الحيوية مثل البنسلين، البكتيريا عن طريق منع بناء هذا الجدار، ولكن المضادات الحيوية الجديدة التي عثرنا عليها تعمل بطريقة عكسية وتمنع تحطيم الجدار، الذي يعد ضرورياً لانقسامها وتوسعها».

بكتيريا التربة

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن المضادات الحيوية التي تعرف باسم كوربومايسين وغليكوببتيدات، والتي تنتج بكتيريا التربة، تمنع العدوى التي تسببها المكورات العنقودية الذهبية، وهي مجموعة من البكتيريا المقاومة للعقاقير، يمكنها أن تتسبب بالتهابات خطيرة مثل تسمم الدم.

وقد تم نشر نتائج البحث في مجلة «نيتشر» الطبية، ووصف الدكتور أندرو إدواردز، من قسم الأمراض المعدية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، النتائج بأنها تطوّر مهم من حيث النهج المستخدم لاكتشاف المضادات الحيوية، ومن حيث فاعلية هذه المضادات، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.